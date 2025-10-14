Agosto da record per il traffico aereo passeggeri in Europa: +5% rispetto al 2024

(Teleborsa) - Secondo il rapporto preliminare di, adnella rete aeroportuale europea ha registrato unsuperando laIl dato conferma la solidità della domanda nel periodo estivo.A trainare la crescita è stato soprattutto il, mentre quello n. Nel complesso, i volumi dirispetto ai livelli pre-pandemia (agosto 2019).Diverso l’andamento delche ad agosto ha segnato una fpur mantenendosi +7% sopra i livelli del 2019.Tra i primi dieci aeroporti europei per movimentazione merci, spiccanocome scali con le migliori performance rispetto al 2024.