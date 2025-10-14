Milano 13-ott
42.168 0,00%
Nasdaq 13-ott
24.750 +2,18%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 13-ott
24.388 0,00%

Agosto da record per il traffico aereo passeggeri in Europa: +5% rispetto al 2024

Economia, Trasporti
(Teleborsa) - Secondo il rapporto preliminare di Aci Europe, ad agosto 2025 il traffico passeggeri nella rete aeroportuale europea ha registrato un incremento del 4,9% rispetto allo stesso mese del 2024, superando la media annuale del 4,3%. Il dato conferma la solidità della domanda nel periodo estivo.

A trainare la crescita è stato soprattutto il traffico internazionale, aumentato del 5,6%, mentre quello nazionale si è fermato a +1,6%. Nel complesso, i volumi di passeggeri risultano superiori del 7% rispetto ai livelli pre-pandemia (agosto 2019).

Diverso l’andamento del traffico merci, che ad agosto ha segnato una flessione del 5,8% rispetto all’anno precedente, pur mantenendosi +7% sopra i livelli del 2019.

Tra i primi dieci aeroporti europei per movimentazione merci, spiccano Liegi (+29%), Madrid (+11,4%) e Milano Malpensa (+6%) come scali con le migliori performance rispetto al 2024.
