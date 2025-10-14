Agosto da record per il traffico aereo passeggeri in Europa: +5% rispetto al 2024

(Teleborsa) - Secondo il rapporto preliminare di Aci Europe
, ad agosto 2025 il traffico passeggeri
nella rete aeroportuale europea ha registrato un incremento del 4,9% rispetto allo stesso mese del 2024,
superando la media annuale del 4,3%.
Il dato conferma la solidità della domanda nel periodo estivo.
A trainare la crescita è stato soprattutto il traffico internazionale, aumentato del 5,6%
, mentre quello nazionale si è fermato a +1,6%
. Nel complesso, i volumi di passeggeri risultano superiori del 7%
rispetto ai livelli pre-pandemia (agosto 2019).
Diverso l’andamento del traffico merci,
che ad agosto ha segnato una flessione del 5,8% rispetto all’anno precedente,
pur mantenendosi +7% sopra i livelli del 2019.
Tra i primi dieci aeroporti europei per movimentazione merci, spiccano Liegi (+29%), Madrid (+11,4%)
e Milano Malpensa (+6%)
come scali con le migliori performance rispetto al 2024.