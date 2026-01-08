Toscana Aeroporti, nel 2025 traffico in crescita dell'8,4%. Nuovo record a 9,8 milioni di passeggeri

(Teleborsa) - Toscana Aeroporti
– società quotata presso l’Euronext Milan di Borsa Italiana che gestisce gli aeroporti di Firenze e Pisa – comunica che il Sistema Aeroportuale Toscano chiude il 2025 registrando il nuovo record storico di traffico
, raggiungendo i 9,8 milioni di passeggeri complessivi e una crescita del +8,4% rispetto al 2024. Il risultato è frutto di una solida performance di entrambi i segmenti di traffico: la componente internazionale cresce del +8,8%, mentre quella nazionale segna un +7,4%. Particolarmente significativo l’andamento dei movimenti aerei totali
in aumento del +7,9%, a dimostrazione di una domanda di mercato vivace e della piena fiducia dei vettori nella capacità ricettiva degli scali toscani. Il Sistema ha mostrato un sostenuto trend di crescita, registrando record in ogni singolo mese dell’anno e superando la soglia del milione di passeggeri mensili nel picco estivo (giugno, luglio e agosto).
Con riferimento al solo mese di dicembre 2025, i passeggeri del Sistema Aeroportuale Toscano sono stati 610 mila, con una crescita del +7,8% sullo stesso mese del 2024, registrando il miglior dicembre di sempre per il Sistema.Aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze
Lo scalo fiorentino archivia il 2025 con il miglior risultato storico di sempre: 3,8 milioni di passeggeri, in miglioramento del +9,4% sul 2024. La crescita è stata trainata dal segmento di traffico internazionale (+12,2%), che rappresenta l’87,2% del totale passeggeri, confermando l’attrattività globale della destinazione Firenze e della Toscana. Tale performance ha ampiamente compensato la flessione del segmento domestico (-6,4%). Principali collegamenti: Parigi, Londra, Amsterdam, Barcellona, Monaco. Giornata di picco: 7 settembre (15.149 passeggeri).
Nel mese di dicembre 2025 sono stati 237.000 i passeggeri nello scalo fiorentino, con un incremento del +7,7% sul 2024, segno che anche l’ultimo mese dell’anno ha raggiunto un livello mai toccato in precedenza.Aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa
L’aeroporto di Pisa rafforza il proprio percorso di crescita, sfiorando i 6,0 milioni di passeggeri - miglior risultato di sempre - con un incremento del +7,8% rispetto all’anno precedente. Lo scalo pisano ha chiuso il 2025 con una crescita in ogni mese dell’anno rispetto al 2024, con record mensili consecutivi da febbraio a dicembre. A sostegno della positiva performance hanno contribuito sia il segmento di mercato internazionale (+6,3%) che quello nazionale (+12,8%), con il traffico internazionale che rappresenta il 74,7% del totale. Sostanziale tenuta per il traffico cargo che, con oltre 12.400 tonnellate di merce e posta, si assesta sui livelli dell'anno precedente registrando una variazione del -4,1%. Principali collegamenti: Londra, Tirana, Palermo, Catania, Bruxelles. Giornata di picco: 28 giugno (26.705 passeggeri).
Nel mese di dicembre 2025 sono transitati 373 mila passeggeri dallo scalo pisano, con un incremento del +8,1% sul 2024, confermando il trend positivo con un nuovo record mensile storico anche per dicembre.
"Chiudere il 2025 con il risultato record di 9,8 milioni di passeggeri è la dimostrazione più evidente della vitalità e della centralità strategica del Sistema Aeroportuale Toscano. Questo risultato record
, ottenuto con una crescita in ogni singolo mese dell’anno sia a Firenze che a Pisa, valida definitivamente la nostra visione industriale
" ha commentato il Presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai
. "Se il 2025 è stato l’anno di una crescita importante e dei passi avanti decisivi sugli iter autorizzativi - come l’esito positivo della VIA-VAS su Firenze - il 2026 si apre con una prospettiva chiara: trasformare questi volumi di traffico in valore strutturale. L’urgenza di portare a compimento gli investimenti infrastrutturali pianificati, dall’ampliamento del terminal di Pisa alla realizzazione del Masterplan di Firenze, non è più solo un obiettivo strategico, ma una risposta doverosa a una domanda di mobilità che il nostro territorio esprime con forza e che noi siamo pronti a soddisfare con efficienza e sostenibilità
, generando al contempo un concreto impatto positivo per il territorio.