ALA, l'OPA finalizzata al delisting sarà promossa a 36,08 euro per azione

ALA

(Teleborsa) - È stato definito inper azione, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, ildel 73,78% di ALA ad H.I.G. Capital.A seguito del closing dell'operazione, sarà promossa - per il medesimo corrispettivo - una offerta pubblica di acquistodi ALA.Ilincorpora unpari a: 1,18% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ALA alla data del 9 maggio 2025 (ultimo giorno di borsa aperta prima della data di annuncio dell'operazione); il 41,15%, 28,44%, 21,40% e 7,37% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ALA, rispettivamente, nei 12, 6 e 3 mesi e nel mese precedenti il 9 maggio 2025; e il 268,30% rispetto al prezzo di collocamento delle azioni ALA fissato nel contesto del collocamento a servizio dell'ammissione alle negoziazioni, pari a 10 euro per azione.