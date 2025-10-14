Analisi Tecnica: EUR/GBP del 13/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Performance infelice per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude la giornata del 13 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,8669 con area di resistenza individuata a quota 0,8695. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,8661.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)