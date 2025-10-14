Ancora in rosso i mercati europei, a Piazza Affari male Stellantis dopo l'outlook di Moody's

(Teleborsa) - Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso
, assieme agli altri Eurolistini.
A Milano la peggiore al momento risulta essere Stellantis
che crolla dopo la pubblicazioni delle valutazioni di Moody's che ha confermato il rating Baa2
ma ha deciso di tagliare l'outlook
a "negativo
" a causa della debole performance operativa e dell'incertezza su tempi ed entità del recupero di redditività
e sul ritorno a una generazione di cassa positiva
.
Sul fronte macroeconomico, migliora
l'indice ZEW tedesco
a ottobre
. L'indice anticipatore si è portato, infatti, a 39,3 punti dai 37,3 punti di settembre. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è tuttavia peggiore delle attese degli analisti che stimavano un aumento fino a 41,2 punti.
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,54%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-3,05%), che ha toccato 57,67 dollari per barile.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +91 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,43%. Tra i mercati del Vecchio Continente
scende Francoforte
, con un ribasso dell'1,52%, tentenna Londra
, con un modesto ribasso dello 0,57%, e Parigi
scende dell'1,27%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
è in calo (-1,38%) e si attesta su 41.585 punti; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 44.155 punti.
In forte calo il FTSE Italia Mid Cap
(-2,08%); sulla stessa tendenza, pesante il FTSE Italia Star
(-2,06%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, si muove in modesto rialzo A2A
, evidenziando un incremento dello 0,89%.
Bilancio positivo per Snam
, che vanta un progresso dello 0,82%.
Sostanzialmente tonico Enel
, che registra una plusvalenza dello 0,79%.
Guadagno moderato per Generali Assicurazioni
, che avanza dello 0,60%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis
, che continua la seduta con -4,99%.
Calo deciso per Prysmian
, che segna un -3,5%.
Sotto pressione Amplifon
, con un forte ribasso del 3,36%.
Soffre Banco BPM
, che evidenzia una perdita del 3,27%.
Da solo nella classifica dei risultati positivi del FTSE MidCap
, Comer Industries
si posiziona su un buon +0,85%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su WIIT
, che prosegue le contrattazioni a -7,69%.
Crolla Avio
, con una flessione del 4,88%.
Vendite a piene mani su Fincantieri
, che soffre un decremento del 4,43%.
Pessima performance per Zignago Vetro
, che registra un ribasso del 4,23%.