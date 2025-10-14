Milano 13:26
Ancora in rosso i mercati europei, a Piazza Affari male Stellantis dopo l'outlook di Moody's

Ancora in rosso i mercati europei, a Piazza Affari male Stellantis dopo l'outlook di Moody's
(Teleborsa) - Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini.

A Milano la peggiore al momento risulta essere Stellantis che crolla dopo la pubblicazioni delle valutazioni di Moody's che ha confermato il rating Baa2 ma ha deciso di tagliare l'outlook a "negativo" a causa della debole performance operativa e dell'incertezza su tempi ed entità del recupero di redditività e sul ritorno a una generazione di cassa positiva.

Sul fronte macroeconomico, migliora l'indice ZEW tedesco a ottobre. L'indice anticipatore si è portato, infatti, a 39,3 punti dai 37,3 punti di settembre. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è tuttavia peggiore delle attese degli analisti che stimavano un aumento fino a 41,2 punti.

L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,54%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-3,05%), che ha toccato 57,67 dollari per barile.

Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +91 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,43%.

Tra i mercati del Vecchio Continente scende Francoforte, con un ribasso dell'1,52%, tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,57%, e Parigi scende dell'1,27%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo (-1,38%) e si attesta su 41.585 punti; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 44.155 punti.

In forte calo il FTSE Italia Mid Cap (-2,08%); sulla stessa tendenza, pesante il FTSE Italia Star (-2,06%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, si muove in modesto rialzo A2A, evidenziando un incremento dello 0,89%.

Bilancio positivo per Snam, che vanta un progresso dello 0,82%.

Sostanzialmente tonico Enel, che registra una plusvalenza dello 0,79%.

Guadagno moderato per Generali Assicurazioni, che avanza dello 0,60%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis, che continua la seduta con -4,99%.

Calo deciso per Prysmian, che segna un -3,5%.

Sotto pressione Amplifon, con un forte ribasso del 3,36%.

Soffre Banco BPM, che evidenzia una perdita del 3,27%.

Da solo nella classifica dei risultati positivi del FTSE MidCap, Comer Industries si posiziona su un buon +0,85%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su WIIT, che prosegue le contrattazioni a -7,69%.

Crolla Avio, con una flessione del 4,88%.

Vendite a piene mani su Fincantieri, che soffre un decremento del 4,43%.

Pessima performance per Zignago Vetro, che registra un ribasso del 4,23%.
