Apertura in rosso per Wall Street nonostante trimestrali bancarie e nuove stime FMI

(Teleborsa) - La nuova seduta si apre con segni meno per il listino USA
, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones
che accusa una discesa dello 0,85%; sulla stessa linea, giornata negativa per l'S&P-500
, che avvia la seduta a 6.581 punti, in calo dello 1,1%. In discesa anche il Nasdaq 100
(-1,47%); con analoga direzione, negativo l'S&P 100
(-1,25%).
Il sentiment è appesantito dai rinnovati timori di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina
, che alimentano l’avversione al rischio dei mercati. Washington e Pechino hanno iniziato a imporre dazi portuali aggiuntivi alle imprese di navigazione oceanica che trasportano merci di vario genere, dai giocattoli natalizi al greggio, riaccendendo le tensioni commerciali.
L’attenzione degli investitori è rivolta anche al discorso del presidente della Fed Jerome Powell all’incontro annuale della Nabe
, da cui si attendono ulteriori informazioni sulle prossime mosse di politica monetaria della banca centrale statunitense.
È entrata nel vivo la stagione delle trimestrali con gli utili dei colossi bancari a stelle e strisce che hanno riportato profitti migliori del previsto nonostante il contesto incerto. Si segnalano JP Morgan
, BlackRock
, Goldman Sachs
, Wells Fargo
e Citigroup
.
Sul fronte internazionale, il Fondo Monetario Internazionale
(FMI) ha alzato la sua previsione di crescita globale
per il 2025 al 3,2%, in aumento rispetto alla precedente stima di luglio del 3,0%, mantenendo invece invariata la previsione per il 2026 al 3,1%. In particolare, l'organizzazione ha ritoccato al rialzo le stime per il 2025 anche per gli Stati Uniti
: dopo essere cresciuta del 2,8% nel 2024, l'economia americana segnerà un +2,0% quest'anno, 0,1 punti in più rispetto alle previsioni di luglio. Per il 2026 il pil è atteso salire del 2,1% (+0,1 punti).