Milano 15:56
41.901 -0,63%
Nasdaq 15:56
24.396 -1,43%
Dow Jones 15:56
45.669 -0,87%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 15:56
24.179 -0,86%

Apertura in rosso per Wall Street nonostante trimestrali bancarie e nuove stime FMI

Commento, Finanza
(Teleborsa) - La nuova seduta si apre con segni meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones che accusa una discesa dello 0,85%; sulla stessa linea, giornata negativa per l'S&P-500, che avvia la seduta a 6.581 punti, in calo dello 1,1%. In discesa anche il Nasdaq 100 (-1,47%); con analoga direzione, negativo l'S&P 100 (-1,25%).

Il sentiment è appesantito dai rinnovati timori di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, che alimentano l’avversione al rischio dei mercati. Washington e Pechino hanno iniziato a imporre dazi portuali aggiuntivi alle imprese di navigazione oceanica che trasportano merci di vario genere, dai giocattoli natalizi al greggio, riaccendendo le tensioni commerciali.

L’attenzione degli investitori è rivolta anche al discorso del presidente della Fed Jerome Powell all’incontro annuale della Nabe, da cui si attendono ulteriori informazioni sulle prossime mosse di politica monetaria della banca centrale statunitense.

È entrata nel vivo la stagione delle trimestrali con gli utili dei colossi bancari a stelle e strisce che hanno riportato profitti migliori del previsto nonostante il contesto incerto. Si segnalano JP Morgan, BlackRock, Goldman Sachs, Wells Fargo e Citigroup.

Sul fronte internazionale, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha alzato la sua previsione di crescita globale per il 2025 al 3,2%, in aumento rispetto alla precedente stima di luglio del 3,0%, mantenendo invece invariata la previsione per il 2026 al 3,1%. In particolare, l'organizzazione ha ritoccato al rialzo le stime per il 2025 anche per gli Stati Uniti: dopo essere cresciuta del 2,8% nel 2024, l'economia americana segnerà un +2,0% quest'anno, 0,1 punti in più rispetto alle previsioni di luglio. Per il 2026 il pil è atteso salire del 2,1% (+0,1 punti).
