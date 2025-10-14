BPER: al via la nuova edizione di Oltre il Rosa

(Teleborsa) - Riparte, il ciclo diin collaborazione con. Unpensato per favorire autonomia e consapevolezza finanziaria e contrastare le forme di violenza economica ancora diffuse nel nostro Paese.Dopo il successo della prima edizione, "Oltre il Rosa" propone: dagli investimenti alla previdenza, dai mutui alle assicurazioni, il percorso accompagnerà gli utenti passo dopo passo, con un linguaggio chiaro e accessibile, per mettere in pratica l’autonomia finanziaria e trasformare la conoscenza in libertà economica.Questo il dettaglio degli incontri:- "Investire è (anche) una cosa da donne", 21 ottobre 2025- "Guida pratica al credito: Mutui e prestiti", 12 novembre 2025- "Chi ha paura dei finanziamenti?", 1 dicembre 2025- "Rischio, rendimento, azioni, obbligazioni: facciamo chiarezza", 19 dicembre 2025- "Cosa posso fare con i miei soldi? Dal budget al Business Plan", 8 gennaio 2026- "Proteggersi è un atto di responsabilità: parliamo di assicurazioni", 27 gennaio 2026- "Soldi e relazioni: in amore vince chi è economicamente indipendente", 12 febbraio 2026- "Cosa posso fare per il futuro delle mie figlie e dei miei figli? Vediamo insieme i servizi finanziari per le più piccole e i più piccoli", 3 marzo 2026- "Previdenza e pensione: il tempo è adesso", 24 marzo 2026Gli appuntamenti, condotti da Azzurra Rinaldi, saranno, in diretta streaming sul sito di BPER e resteranno disponibili anche on demand., commenta: "Da anni BPERCon "Oltre il Rosa" vogliamo offrire strumenti concreti per migliorare la competenza economica, promuovere autonomia e rafforzare la capacità decisionale, perché la libertà passa anche dalla gestione consapevole del denaro".aggiunge: "Dedicare tempo alla propria consapevolezza economico-finanziaria è un gesto concreto di cura verso di sé. SignificaÈ un passo concreto per uscire dalla dipendenza, fare scelte più consapevoli e costruire una relazione più sana con il denaro. Rafforzare queste competenze vuol dire anche rafforzare la propria libertà: quella di decidere, di dire no, di pianificare il futuro con maggiore serenità e sicurezza"."Oltre il Rosa" rappresenta unche BPER porta avanti da anni. Il progetto intende trasformare la consapevolezza in azione, attraverso esempi, testimonianze e strumenti concreti per costruire la propria indipendenza economica.