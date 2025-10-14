Fideuram porta al Macro di Roma una lectio tra cinema ed educazione finanziaria al femminile

(Teleborsa) - Si è svolto ieri sera aldi Roma l’incontro "Cinema, donne e denaro", promosso da, un format originale dedicato al tema dell’educazione finanziaria delle donne. Attraverso un format innovativo, unacostruita con clip cinematografiche – da "Gli uomini preferiscono le bionde" a "Sex and the City" – le relatrici hanno proposto a un pubblico tutto femminile un percorso narrativo emozionale e culturale sull’evoluzione del rapporto tra donne e denaro, tra stereotipi da superare e nuovi modelli di consapevolezza economica.Protagoniste della serata, economista e Direttrice della School of Gender Economics all’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, autrice di Le signore non parlano di soldi (Rizzoli) e Come chiedere l’aumento (Fabbri Editore), e Cristina Battocletti, scrittrice, critica cinematografica, giornalista del Sole 24 Ore e autrice di Epigenetica (La nave di Teseo), libro vincitore del Premio FlaianoL’incontro, introdotto e concluso da, Responsabile Sviluppo e Formazione Reti di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking che ha così commentato: "Parlare di indipendenza finanziaria significa parlare di libertà, autonomia e scelte consapevoli. Per Fideuram l’educazione finanziaria è una leva fondamentale per l’empowerment femminile e parte integrante della nostra missione di accompagnare le persone in un percorso di crescita e consapevolezza. Attraverso il linguaggio del cinema abbiamo voluto affrontare un tema che riguarda tutte le donne, riconoscendo gli stereotipi che ancora persistono e valorizzando i nuovi modelli di indipendenza economica. Iniziative come questa rappresentano per Fideuram un modo concreto di promuovere una cultura finanziaria più inclusiva, capace di rafforzare la fiducia e la libertà di scelta di ogni donna. La grande partecipazione di pubblico ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta".L’iniziativa è stata promossa da, Private Banker di Fideuram, che hanno voluto offrire alle proprie clienti un’occasione di riflessione e ispirazione su un tema centrale per l’empowerment femminile e la cultura finanziaria.L’evento – con la collaborazione diche ha coinvolto anche- ha richiamato oltre 120 ospiti, confermando l’interesse crescente verso iniziative che coniugano cultura, consapevolezza economica e valorizzazione del ruolo delle donne nella società.