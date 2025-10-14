Francia, emissione di debito pubblico a medio-lungo salirà a 310 miliardi di euro nel 2026

(Teleborsa) - Il disegno di legge di bilancio francese
per il 2026
, presentato oggi al Consiglio dei Ministri, fissa il fabbisogno finanziario totale a 305,7 miliardi di euro, con un aumento di 8 miliardi
di euro rispetto al fabbisogno aggiornato per il 2025. L'aumento è dovuto principalmente al deprezzamento dei titoli a medio e lungo termine, che è aumentato di 7,8 miliardi di euro (175,8 miliardi di euro nel 2026 rispetto a 168,0 miliardi di euro nel 2025). Lo rende noto Agence France Trésor (AFT), l'agenzia responsabile della gestione del debito dello Stato, aggiungendo che il deficit per il 2026 ammonta a 124,4 miliardi di euro (rispetto ai 130,5 miliardi di euro del 2025).
Il fabbisogno finanziario nel 2026 sarà coperto dal programma di emissione di debito pubblico a medio e lungo termine
, al netto dei riacquisti, per un valore di 310 miliardi di euro
. Inoltre, i titoli di Stato a breve termine in circolazione (BTF) diminuiranno di 2,3 miliardi di euro. Le altre risorse liquide ammontano a -2,0 miliardi di euro.
Si prevede che il servizio del debito
pubblico ammonterà a 59,3 miliardi di euro. L'incremento netto annuo del valore nominale del debito pubblico negoziabile con scadenza pari o superiore a un anno sarà limitato a 136,6 miliardi di euro.
Per il 2025
, l'emissione di debito a medio e lungo termine, al netto dei riacquisti, rimane invariata a 300 miliardi di euro
. Il disavanzo da finanziare nel 2025 è stato rivisto al ribasso a 130,5 miliardi di euro, rispetto all'importo di 139,0 miliardi di euro previsto nella Legge di Bilancio iniziale 2025 promulgata a febbraio 2025. Le "Altre risorse di cassa" sono stimate a -8,1 miliardi di euro, principalmente a causa degli sconti di emissione, rispetto ai 3,0 miliardi di euro della Legge di Bilancio iniziale 2025. I BTF in circolazione aumenteranno di 5,8 miliardi di euro, rispetto agli 0,5 miliardi di euro della Legge di Bilancio iniziale 2025.
Dall'inizio del 2025, il rendimento medio ponderato
dei titoli di debito a medio e lungo termine emessi si attesta al 3,16%, rispetto al 2,91% del 2024.(Foto: Anthony DELANOIX su Unsplash )