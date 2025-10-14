Francia, emissione di debito pubblico a medio-lungo salirà a 310 miliardi di euro nel 2026

(Teleborsa) - Ilper il, presentato oggi al Consiglio dei Ministri, fissa ildi euro rispetto al fabbisogno aggiornato per il 2025. L'aumento è dovuto principalmente al deprezzamento dei titoli a medio e lungo termine, che è aumentato di 7,8 miliardi di euro (175,8 miliardi di euro nel 2026 rispetto a 168,0 miliardi di euro nel 2025). Lo rende noto Agence France Trésor (AFT), l'agenzia responsabile della gestione del debito dello Stato, aggiungendo che il deficit per il 2026 ammonta a 124,4 miliardi di euro (rispetto ai 130,5 miliardi di euro del 2025).Il fabbisogno finanziario nel 2026 sarà coperto dal, al netto dei riacquisti, per un valore di. Inoltre, i titoli di Stato a breve termine in circolazione (BTF) diminuiranno di 2,3 miliardi di euro. Le altre risorse liquide ammontano a -2,0 miliardi di euro.Si prevede che ilpubblico ammonterà a 59,3 miliardi di euro. L'incremento netto annuo del valore nominale del debito pubblico negoziabile con scadenza pari o superiore a un anno sarà limitato a 136,6 miliardi di euro.Per il, l'emissione di debito a medio e lungo termine, al netto dei riacquisti, rimane. Il disavanzo da finanziare nel 2025 è stato rivisto al ribasso a 130,5 miliardi di euro, rispetto all'importo di 139,0 miliardi di euro previsto nella Legge di Bilancio iniziale 2025 promulgata a febbraio 2025. Le "Altre risorse di cassa" sono stimate a -8,1 miliardi di euro, principalmente a causa degli sconti di emissione, rispetto ai 3,0 miliardi di euro della Legge di Bilancio iniziale 2025. I BTF in circolazione aumenteranno di 5,8 miliardi di euro, rispetto agli 0,5 miliardi di euro della Legge di Bilancio iniziale 2025.Dall'inizio del 2025, ildei titoli di debito a medio e lungo termine emessi si attesta al 3,16%, rispetto al 2,91% del 2024.