Gruppo San Donato, S&P assegna rating "B" in vista dell'emissione di nuovo debito

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha assegnato il rating "B" al Gruppo San Donato
, operatore ospedaliero privato italiano, con outlook stabile.
Gruppo San Donato (GSD) prevede di emettere 600 milioni di euro di nuove obbligazioni
senior secured a tasso fisso e un prestito a termine di 570 milioni di euro
(di cui 250 milioni di euro non utilizzati al closing), con scadenza nel 2031. La società intende utilizzare i proventi per rifinanziare il debito esistente, finanziare il potenziale esercizio dell'opzione put di America Heart of Poland (AHP), distribuire un pagamento una tantum alla controllante Papiniano SpA e coprire i costi di transazione. La struttura del capitale del gruppo comprende anche una nuova linea di credito revolving (RCF) da 150 milioni di euro, anch'essa con scadenza nel 2031, che S&P prevede rimarrà inutilizzata.
A seguito di una serie di accordi in Polonia con l'acquisizione di AHP nel 2023 e di Scanmed Group nel 2024, GSD è diventata il quinto operatore in Europa, pur mantenendo la sua leadership in Italia. L'agenzia prevede che il fatturato totale ammonterà a circa 2.650 milioni di euro nel 2025
. Ritiene che gli azionisti di minoranza di AHP potrebbero esercitare l'opzione put esistente nel 2026.
S&P prevede che il margine EBITDA rettificato di GSD aumenterà di circa 150 punti base (bps), raggiungendo il 14,5%-15,0% nel 2026, grazie alla continua disciplina dei costi e alle sinergie derivanti dall'integrazione di Scanmed. Nonostante la stima che le spese in conto capitale (capex) rimarranno elevate al 5,0%-6,0% nel periodo 2025-2026, l'aumento della redditività dovrebbe sostenere il free operating cash flow (FOCF) del gruppo, che viene previsto diventerà positivo nel 2026
. Inoltre, prevede che il rapporto debito/EBITDA rettificato diminuirà a circa 5,5x entro la fine del 2026, rispetto al circa 6,0x previsto per il 2025.