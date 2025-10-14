Gruppo San Donato, S&P assegna rating "B" in vista dell'emissione di nuovo debito

(Teleborsa) -, operatore ospedaliero privato italiano, con outlook stabile.Gruppo San Donato (GSD) prevede disenior secured a tasso fisso e un(di cui 250 milioni di euro non utilizzati al closing), con scadenza nel 2031. La società intende utilizzare i proventi per rifinanziare il debito esistente, finanziare il potenziale esercizio dell'opzione put di America Heart of Poland (AHP), distribuire un pagamento una tantum alla controllante Papiniano SpA e coprire i costi di transazione. La struttura del capitale del gruppo comprende anche una nuova linea di credito revolving (RCF) da 150 milioni di euro, anch'essa con scadenza nel 2031, che S&P prevede rimarrà inutilizzata.A seguito di una serie di accordi in Polonia con l'acquisizione di AHP nel 2023 e di Scanmed Group nel 2024, GSD è diventata il quinto operatore in Europa, pur mantenendo la sua leadership in Italia. L'agenzia prevede che il. Ritiene che gli azionisti di minoranza di AHP potrebbero esercitare l'opzione put esistente nel 2026.S&P prevede che il margine EBITDA rettificato di GSD aumenterà di circa 150 punti base (bps), raggiungendo il 14,5%-15,0% nel 2026, grazie alla continua disciplina dei costi e alle sinergie derivanti dall'integrazione di Scanmed. Nonostante la stima che le spese in conto capitale (capex) rimarranno elevate al 5,0%-6,0% nel periodo 2025-2026, l'aumento della redditività dovrebbe sostenere il. Inoltre, prevede che il rapporto debito/EBITDA rettificato diminuirà a circa 5,5x entro la fine del 2026, rispetto al circa 6,0x previsto per il 2025.