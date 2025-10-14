Milano 17:28
Heineken riorganizza la sede centrale: impatto su 400 posti di lavoro

Finanza
(Teleborsa) - Heineken, colosso olandese della birra, ha annunciato la riorganizzazione della sua sede centrale globale nell'ambito della sua nuova strategia quinquennale, EverGreen 2030. I cambiamenti nella sede centrale fanno parte di una serie di iniziative volte a creare un'organizzazione più agile, semplificata e connessa. La strategia completa sarà presentata il 23 ottobre al Capital Markets Day a Siviglia, in Spagna.

A partire dal 2026, la sede centrale di Heineken Amsterdam si trasformerà in un centro strategico più focalizzato. Il cambiamento includerà il passaggio di alcuni ruoli a Heineken Business Services (HBS) e la riprogettazione di alcuni reparti. Ciò avrà un impatto su circa 400 ruoli, che si aggiungono ai 200 ruoli del reparto Digitale e Tecnologia già in fase di trasformazione da ottobre 2024. I cambiamenti consisteranno in una combinazione di trasferimenti a HBS e cessazione di alcuni ruoli.

"Il mondo che ci circonda sta cambiando rapidamente - ha detto il CEO Dolf van den Brink - Le pressioni geopolitiche ed economiche sono reali, ma lo sono anche le opportunità create dalla tecnologia e dall'evoluzione delle tendenze dei consumatori. Per rimanere al passo con i tempi, dobbiamo accelerare la nostra trasformazione digitale e concentrarci sulla nostra strategia di successo sul mercato. Riconosciamo l'impatto che questi cambiamenti possono avere sulle nostre persone e ci impegniamo a supportarle con cura e rispetto durante questa transizione".
