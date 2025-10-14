ISCC Fintech, accordo per cessione di portafoglio crediti NPL da 274 milioni di euro

Integrated System Credit Consulting Fintech

(Teleborsa) -(ISCC Fintech), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, hapresentata da un importante operatore finanziario italiano relativa all'acquisto di un, ad un prezzo superiore al valore di carico.Ilè previsto. L'operazione è stata strutturata ed eseguita attraverso la piattaforma MyNpl.it che ha agito in qualità di Financial Advisor."L'operazione, in linea con il processo virtuoso già avviato nel 2022 dalla società, rappresenta una delle più importanti leve strategiche e rientra nell'ambito di un più ampio progetto e ci rende pienamente soddisfatti poiché ben si inquadra nell'attività di valorizzazione che la società ha fatto del suo portafoglio crediti e parallelamente consente di accelerare l'operatività prevista nei mesi prossimi", commenta l'