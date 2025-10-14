Lazio, Frecciarosa 2025: tappa dedicata a vaccini e screening allo scalo San Lorenzo

(Teleborsa) -con il truck della prevenzione. L’iniziativa, promossa in collaborazione consi terrà martedì 21 ottobre in viale dello Scalo di San Lorenzo 16 e offrirà gratuitamente screening per la prevenzione del tumore al seno e la vaccinazione contro l’HPV.Nello specifico saranno disponibili: Pap test/HPV test (dai 25 ai 64 anni per i residenti nel bacino di competenza della ASL Roma 1); vaccinazione HPV (per ragazzi e ragazze nella fascia 11-26 anni senza distinzione rispetto a residenza e domicilio); mammografie (donne dai 45 ai 49 anni con prenotazione obbligatoria e dai 50 ai 74 anni accesso libero, residenti nell’area dell’ASL Roma 1); ritiro kit colon retto (uomini e donne dai 50 ai 74 anni); vaccinazione antinfluenzale e screening HCV.che vuole replicare il grande successo del 2024, con oltre 200 prestazioni gratuite eseguite a circa 150 persone tra screening oncologici, vaccinazioni HPV antinfluenzale.è la campagna di prevenzione del tumore al seno promossa dalla Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS che per tutto il mese di ottobre prevede consulti a bordo dei treni ad Alta velocità, Intercity e del Regionale., giunto alla sua quindicesima edizione e divenuto nel tempo un momento di grande valore sociale e sanitario, ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per il terzo anno consecutivo, la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica.Durante la giornata, i volontari di Fondazione IncontraDonna distribuiranno iledatto in collaborazione con il Ministero della Salute. Inoltre, sarà possibile accedere al servizio di prenotazione screening per tutta la Regione Lazio e verranno portate avanti attività di sensibilizzazione sulle campagne di prevenzione attive.Il progetto nell’ultima edizione ha raggiunto