LG Electronics India: debutto da 13 miliardi. Sorpassa la casa madre sudcoreana

(Teleborsa) -eclissa la casa madre sudcoreana (LG Electronics Inc.) con un debutto in Borsa da 13 miliardi di dollari, ottenendo un segnale forte dal mercato dei consumi asiatici.Le azioni del produttore di elettronica di consumo sono balzate oltre il 50% a 1.710,10 rupie sulla National Stock Exchange superiore al prezzo di emissione di 1.140 rupie. Hanno raggiunto una valutazione di 13,07 miliardi di dollari, grazie alla forte domanda degli investitori che si sono riversati nell'IPO più richiesta del Paese dal 2008.Il debutto ha posizionato l'azienda davanti alle sue concorrenti quotate in India come Whirlpool, Voltas e Havells, valutate tra 1,7 e 10,4 miliardi di dollari.