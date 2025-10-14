Milano 17:35
Migliori e peggiori
Madrid: andamento negativo per Banco Santander
(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca spagnola, in flessione dell'1,81% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Banco Santander è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'istituto di credito spagnolo. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banco Santander evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,539 Euro. Primo supporto a 8,412. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,358.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
