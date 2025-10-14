Madrid: andamento negativo per Banco Santander

(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca spagnola
, in flessione dell'1,81% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Banco Santander
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'istituto di credito spagnolo
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banco Santander
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,539 Euro. Primo supporto a 8,412. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,358.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)