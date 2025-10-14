Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:16
24.620 -0,53%
Dow Jones 18:16
46.225 +0,34%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Madrid: scambi negativi per Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi negativi per Acerinox
Si muove verso il basso la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, con una flessione del 2,10%.
Condividi
```