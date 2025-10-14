Manovra, più tempo per via libera: attesi due CdM in settimana

(Teleborsa) - Più tempo per l'approvazione della Manovra da 16 miliardi
che il governo si appresta ad approvare entro la settimana
, ma non oggi
, quando il Consiglio dei Ministri si limiterà a licenziare solo il Documento programmatico di bilancio
(DPB), da inviare a Bruxelles entro le ore 15. Per la Manovra servirà qualche giorno in più e sarà convocato un nuovo0 CdM entri la settimana.Fra i punti cardine
della Manovra c'è sicuramente il taglio dell'Irpef
per il ceto medio, la rottamazione quinquies
, la parziale sterilizzazione dell'aumento dell'età pensionabile
in base all'aspettativa di vita, più risorse per la sanità
ed aiuti a famiglie ed impres
e. Ma la coperta è stretta e serve qualche giorno in più per mettere a punto i dettagli della Legge di Bilancio 2026.Fra i nodi da sciogliere
c'è la questione del contributo da chiedere alle banche
, che dovrebbe scaturire da una mediazione fra ni 5 miliardi auspicati dalla Lega e la resistenza di Forza Italia, contraria a un intervento unilaterale sulle banche. Dalle trattative in corso con gli Istituti di credito dovrebbe scaturire un contributo di circa 2,8 miliardi,
derivante dalla vecchia tassa sugli extraprofitti r
elativa alle annualità 2022-2024. Negli anni passati, infatti, le banche hanno evitato la tassazione, mettendo a riserva 6,2 miliardi, che potranno ora essere svincolati pagando un contributo straordinario attorno al 26-27%
(inferiore al 40% ipotizzato inizialmente) per un totale di 1,6 miliardi, mentre il resto sarebbe pagato dagli azionisti
tramite un contributo de 26% sulle rendite finanziarie,
che frutterebbe appunto 1,2 miliardi. Non è poi escluso di chiedere anche un contributo alle assicurazioni, come avvenuto lo scorso anno.C'è poi la questione delle spese
. Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ieri, ha incontrato le varie associazioni datoriali, che formulano richieste molteplici, anche se è chiaro che non tutti potranno essere accontentati. Sicuramente, sarà presente un taglio di due punti dell'Irpef sui redditi med
i (seconda aliquota oltre 50mila euro), la rottamazione quinquies con rateizzazione in 9 anni e 108 rate
(dietro pagamento di un acconto del 5%), la sterilizzazione parziale dell'aumento dell'età pensionabile
.
Nuove risorse aggiuntive per la Sanità
, cui dovrebbero arrivare 2,5 miliardi di euro
, utili per l'assunzione di nuovi medici ed infermieri. Un pacchetto di misure da 1 miliardo
è riservato alle famiglie
, cui vengono confermati il congedo all'80%, il bonus mamme, il bonus libri e le detrazioni fiscali con il quoziente familiare. Si parla anche di un nuovo intervento sui fringe benefit
e della conferma del bonus ristrutturazioni al 50%
sulle prime case, ma anche della esclusione "selettiva" della prima casa dall'Isee
in base al valore catastale. Per le imprese
si valuta la conferma dell'Ires premiale
e di un meccanismo che sostituisca Transizione 5.0
e aiuti contro il caro-energia.