Manovra, più tempo per via libera: attesi due CdM in settimana

(Teleborsa) -che il governo si appresta ad approvare, ma non, quando il Consiglio dei Ministri si limiterà a licenziare(DPB), da inviare a Bruxelles entro le ore 15. Per la Manovra servirà qualche giorno in più e sarà convocato un nuovo0 CdM entri la settimana.della Manovra c'è sicuramente ilper il ceto medio, la r, la parzialein base all'aspettativa di vita, più risorse per laed aiuti ae. Ma la coperta è stretta e serve qualche giorno in più per mettere a punto i dettagli della Legge di Bilancio 2026.c'è la questione del, che dovrebbe scaturire da una mediazione fra ni 5 miliardi auspicati dalla Lega e la resistenza di Forza Italia, contraria a un intervento unilaterale sulle banche. Dalle trattative in corso con gli Istituti di credito dovrebbe scaturire un contributo di circaderivante dallaelativa alle annualità 2022-2024. Negli anni passati, infatti, le banche hanno evitato la tassazione, mettendo a riserva 6,2 miliardi, che potranno ora essere svincolati pagando un(inferiore al 40% ipotizzato inizialmente) per un totale di 1,6 miliardi, mentre il resto sarebbe pagato daglitramite unche frutterebbe appunto 1,2 miliardi. Non è poi escluso di chiedere anche un contributo alle assicurazioni, come avvenuto lo scorso anno.. Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ieri, ha incontrato le varie associazioni datoriali, che formulano richieste molteplici, anche se è chiaro che non tutti potranno essere accontentati. Sicuramente, sarà presente uni (seconda aliquota oltre 50mila euro), la(dietro pagamento di un acconto del 5%), laNuove, cui dovrebbero arrivare, utili per l'assunzione di nuovi medici ed infermieri. Unè riservato alle, cui vengono confermati il congedo all'80%, il bonus mamme, il bonus libri e le detrazioni fiscali con il quoziente familiare. Si parla anche di un nuovo intervento suie della conferma delsulle prime case, ma anche dellain base al valore catastale. Per lesi valuta la conferma delle di un meccanismo che sostituiscae aiuti contro il caro-energia.