Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:24
24.679 -0,29%
Dow Jones 18:24
46.302 +0,51%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Piazza Affari: in calo MFE A

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società media e di comunicazione italiana, che mostra un decremento del 2,68%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di MediaForEurope subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 3,023 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 3,105. L'indebolimento di MFE A è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 2,991.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
