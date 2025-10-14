Piazza Affari: in calo MFE A

società media e di comunicazione italiana

FTSE Italia Mid Cap

MediaForEurope

MFE A

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,68%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 3,023 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 3,105. L'indebolimento diè individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 2,991.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)