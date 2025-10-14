Piazza Affari: in calo MFE A

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società media e di comunicazione italiana
, che mostra un decremento del 2,68%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap
, ad evidenza del fatto che il movimento di MediaForEurope
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 3,023 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 3,105. L'indebolimento di MFE A
è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 2,991.
