Porto Aviation, ValueTrack alza fair value: semestre forte, pista libera fino al 2027

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato a 6,90 euro
per azione (dai precedenti 6,00 euro) il fair value
su Porto Aviation Group
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore aeronautico.
Gli analisti scrivono che la società ha registrato solidi risultati nel primo semestre del 2025, pienamente in linea con le aspettative
. Tra i punti chiave: il VoP ha raggiunto i 3,1 milioni di euro (+68% su base annua) con 7 aeromobili consegnati (rispetto ai 3 del primo semestre del 2024), supportato dalla domanda sostenuta nel mercato statunitense; l'EBITDA si è attestato a 420.000 euro (margine del 13,6%), in positivo rispetto ai -430.000 euro del primo semestre del 2024. Tuttavia, il confronto è influenzato dal rinvio delle consegne nel primo semestre del 2024 e da 250.000-300.000 euro di costi per i velivoli a 4 posti ora capitalizzati; liquidità netta a 1,1 milioni di euro, pressoché stabile rispetto all'esercizio 2024, trainata da circa 2 milioni di euro di liquidità disponibile, 35.000 azioni proprie e circa 113.000 euro di dividendi pagati.
Il portafoglio ordini di 14 velivoli garantisce una buona visibilità per il secondo semestre del 2025 e l'inizio del 2026
, escludendo 5 unità aggiuntive dal programma statunitense di 14 lotti previsto per l'anno fiscale 2026 (in attesa dei depositi dei clienti).
Sul fronte industriale, PAG ha acquisito un sito di 6.000 mq a Vrsac (Serbia) per costruire un nuovo stabilimento
a supporto dell'avvio del Risen 916 e dell'industrializzazione del velivolo a 4 posti. Inoltre, il programma di ricerca e sviluppo "Risen 4-Seats EASA" è stato completato a giugno, per un investimento totale di 4,1 milioni di euro (2,85 milioni di euro erogati).
I risultati del primo semestre del 2025 sono in linea con le aspettative per l'intero2025, mentre il secondo semestre è stato rivisto a 9 consegne (una in meno) con un ASP (prezzo medio) più elevato, riflettendo un mix più ricco e prezzi più stabili. La filiale statunitense è posticipata al 2026
, a seguito dell'espansione di Aerotec (Serbia), che assorbirà inizialmente la produzione incrementale di 4-Seats prima di trasferire l'assemblaggio finale/distribuzione all'estero. Le ipotesi di conto economico rimangono invariate, mentre la generazione di cassa è stata leggermente rivista al rialzo grazie a scorte più snelle e a un modello di pagamento anticipato a rate
con acconti progressivi. Pertanto, entro il 2028, ValueTrack prevede un VoP di circa 12,2 milioni di euro (dai 6,3 milioni di euro del 2025, con un CAGR di circa il 25% nel periodo 2024-2028), con margini EBITDA/EBIT del 26,2%/21,9%, una liquidità netta di circa 3,2 milioni di euro e un OpFCF b.t./EBITDA >55% in media nel periodo.