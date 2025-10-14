Regno Unito, allarme disoccupazione: +25.800 nuove richieste di sussidio

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese, nel Regno Unito, irichiedenti un(claimant count): a settembre sono risultati in salita di 25.800 unità, dopo aver riportato un calo di 2.000 unità ad agosto (rivisto da un preliminare di +17.400). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), si confronta con l'aumento di 10.300 unità stimato dal consensus.Aumenta anche il, che si attesta al 4,8% ad agosto, dal +4,7% di luglio e atteso dagli analisti.Nei tre mesi ad agosto, l'ha fatto segnare un aumento di 91mila unità, inferiore alla salita di 232mila unità del mese precedente.Infine, il tasso di crescita deimedi ha mostrato, sempre ad agosto, un incremento del 4,7% escludendo i bonus dal +4,8% del mese precedente, in linea con quanto indicato dagli analisti, mentre includendo la componente bonus si registra un +5%, dal +4,7% del consensus e inferiore al +4,8% del mese precedente.