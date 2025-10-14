Sella SGR lancia nuovo fondo azionario a scadenza con il supporto di BlackRock

BlackRock

(Teleborsa) -, unglobale. Il fondo nasce con l'obiettivo di accompagnare gli investitori verso un portafoglio multi-asset globale, diversificato e gestito attivamente, tramite un approccio disciplinato e graduale per contenere la volatilità nel tempo.La strategia di gestione prevede una, partendo dal 10% nella fase di lancio fino a raggiungere, al termine del quinto anno, un portafoglio costituito indicativamente per il 30% da componente prudente e per un massimo del 70% da azionario globale.Per questo nuovo fondo, Sella SGR. All'interno del portafoglio, l'accumulo progressivo dell'esposizione azionaria include strategie che integrano l'analisi fondamentale tradizionale con l'utilizzo di tecnologie avanzate, in particolare l'intelligenza artificiale, per elaborare grandi quantità di informazioni e dati, individuare opportunità di mercato e implementare la qualità delle decisioni di investimento."Con il lancio del nuovo fondo, intendiamo cogliere le opportunità di investimento nel medio-lungo periodo attraverso una graduale esposizione al mercato azionario - ha commentato- In questo percorso, il supporto e il know-how di BlackRock rappresentano un valore aggiunto: grazie soprattutto all'approccio sistematico, il gestore dispone di una tecnologia in grado di analizzare grandi volumi di dati e generare segnali utili per la costruzione di portafogli più resilienti e orientati alla creazione di valore nel tempo"."Con questa iniziativa - ha aggiunto- portiamo in Italia e in Europa un approccio innovativo che unisce tecnologia, dati a competenze umane.vanta oltre 40 anni di esperienza negli investimenti sistematici, durante i quali abbiamo sviluppato nuovi modelli, algoritmi e processi per affrontare mercati complessi e generare valore per i clienti. Oggi questa expertise si combina con le nostre competenze nei portafogli modello, aprendo la strada a soluzioni sempre più sofisticate".