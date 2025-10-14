Sella SGR lancia nuovo fondo azionario a scadenza con il supporto di BlackRock

(Teleborsa) - Sella SGR lancia "Systematic Step In 2031"
, un nuovo fondo comune di investimento a scadenza focalizzato sul mercato azionario
globale. Il fondo nasce con l'obiettivo di accompagnare gli investitori verso un portafoglio multi-asset globale, diversificato e gestito attivamente, tramite un approccio disciplinato e graduale per contenere la volatilità nel tempo.
La strategia di gestione prevede una crescita progressiva dell'esposizione alla componente azionaria
, partendo dal 10% nella fase di lancio fino a raggiungere, al termine del quinto anno, un portafoglio costituito indicativamente per il 30% da componente prudente e per un massimo del 70% da azionario globale.
Per questo nuovo fondo, Sella SGR si avvale delle competenze e della piattaforma di ricerca di BlackRock
. All'interno del portafoglio, l'accumulo progressivo dell'esposizione azionaria include strategie che integrano l'analisi fondamentale tradizionale con l'utilizzo di tecnologie avanzate, in particolare l'intelligenza artificiale, per elaborare grandi quantità di informazioni e dati, individuare opportunità di mercato e implementare la qualità delle decisioni di investimento.
"Con il lancio del nuovo fondo, intendiamo cogliere le opportunità di investimento nel medio-lungo periodo attraverso una graduale esposizione al mercato azionario - ha commentato Mario Romano, Amministratore Delegato di Sella SGR
- In questo percorso, il supporto e il know-how di BlackRock rappresentano un valore aggiunto: grazie soprattutto all'approccio sistematico, il gestore dispone di una tecnologia in grado di analizzare grandi volumi di dati e generare segnali utili per la costruzione di portafogli più resilienti e orientati alla creazione di valore nel tempo".
"Con questa iniziativa - ha aggiunto Luca Giorgi, Head of Wealth Southern Europe di BlackRock
- portiamo in Italia e in Europa un approccio innovativo che unisce tecnologia, dati a competenze umane. BlackRock
vanta oltre 40 anni di esperienza negli investimenti sistematici, durante i quali abbiamo sviluppato nuovi modelli, algoritmi e processi per affrontare mercati complessi e generare valore per i clienti. Oggi questa expertise si combina con le nostre competenze nei portafogli modello, aprendo la strada a soluzioni sempre più sofisticate".