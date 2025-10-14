Snam annuncia i vincitori di HyAccelerator 2025: due startup guidano la “Rivoluzione Net Zero”

(Teleborsa) - Sonodue startup attive rispettivamente nelle soluzioni per lae per la, le, la quarta edizione del programma di accelerazione corporate dedicato alle tecnologie pionieristiche per la decarbonizzazione.Lanciata nell’ambito del più ampio piano di innovazione di, la Call4Startup Net Zero Revolution ha raccolto oltre 60 proposte da tutto il mondo. Dopo due mesi di collaborazione – la Discovery Phase, con approfondimenti tecnici e sessioni di mentoring per i quattro finalisti selezionati – sono state annunciate le due startup vincitrici., durante la quale avranno l’opportunità di sviluppare studi di prefattibilità per applicazioni reali, supportate da risorse finanziarie e tecniche messe a disposizione da Snam e dai suoi partner. Questo includeràcon partner industriali, per approfondire possibili sinergie e percorsi di sviluppo.Mitico sta avanzando la(Carbon Capture, Utilization and Storage) con una tecnologia proprietaria di assorbimento a base di carbonato di potassio granulare (K2CO3). Progettata per catturare emissioni di CO2 a bassa concentrazione dai fumi di post-combustione, la soluzione di Mitico offre ungli impianti industriali esistenti – un passo essenziale per i settori industriali italiani ad alta intensità energetica e cosiddetti "hard-to-abate".Heath Technologies sta sviluppando unche combina fasi termo-chimiche ed elettrochimiche (utilizzando il ciclo CuCl) per produrre idrogeno in modo più efficiente e a costi inferiori rispetto all’elettrolisi convenzionale. Alimentata da calore a temperatura medio-alta, questa soluzione offre un, soprattutto in contesti dove possono essere sfruttate fonti di calore avanzate – come il solare termico o le tecnologie nucleari di nuova generazione – per consentire unaLa startup sarà accelerata attraverso il, con un piano di sperimentazione e sviluppo del prototipo sulla Linea di Test n. 5 – "Thermochemical Water Splitting" – in collaborazione con il Politecnico di Torino.segna anche una tappa importante nella. Dal 2024, Snam è membro attivo del– una rete che coinvolge i principali operatori europei dei sistemi di trasporto gas (Transmission System Operators, TSOs) che, attraverso incontri volontari e gruppi di lavoro dedicati, condividono best practice, favoriscono il dialogo e l’esplorazione di nuove opportunità di innovazione per accelerare la transizione energetica.In questo contesto,con alcuni dei membri del TSOs Innovation Club, tra cuie la piattaforma di innovazione. L’accordo formalizza un impegno condiviso nel promuovere l’innovazione e l’adozione di tecnologie all’avanguardia.Il programma HyAccelerator rappresenta. In particolare, nell’ambito della Call4Startup Net Zero Revolution, esperti dai team dei TSO firmatari hanno partecipato attivamente al processo di valutazione delle startup, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche.Questa alleanza strategica rpromuovendo sinergie oltre i confini nazionali, in linea consu tutte le emissioni.