Sunshine Biopharma investe 5 milioni di dollari in Bitcoin come asset di riserva strategica

(Teleborsa) - Il Cda di Sunshine Biopharma
, azienda farmaceutica attiva nell'offerta e nella ricerca di farmaci salvavita in diverse aree terapeutiche, tra cui oncologia e farmaci antivirali, ha approvato un investimento strategico di 5 milioni di dollari in Bitcoin
(BTC) come asset di riserva strategica
.
Questa mossa è in linea con la più ampia strategia di Sunshine Biopharma volta a rafforzare le proprie basi finanziarie
, sviluppando al contempo la propria pipeline di farmaci generici da prescrizione, terapie oncologiche proprietarie basate sull'mRNA e candidati farmaci antivirali.
L'investimento in Bitcoin sarà effettuato nel tempo tramite un depositario di asset digitali regolamentato o tramite l'acquisto di un ETF o di un proxy stock. La società prevede di aumentare le proprie partecipazioni in Bitcoin
allocando fondi aggiuntivi non appena tali fondi saranno disponibili in futuro.
"Consideriamo Bitcoin non solo una copertura, ma un asset ad alta convinzione con un potenziale di rialzo asimmetrico", ha affermato il Steve Slilaty
, CEO di Sunshine Biopharma. "In un contesto di persistente espansione monetaria, Bitcoin offre una combinazione unica di scarsità, liquidità e accessibilità globale. È un complemento naturale alla nostra strategia di capitale a lungo termine."