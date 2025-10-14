UE multa Gucci, Chloé e Loewe con 157 milioni di euro per pratiche anticoncorrenziali

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha multato le aziende di moda Gucci, Chloé e Loewe per aver fissato i prezzi di rivendita
, in violazione delle norme UE sulla concorrenza. L'indagine della Commissione ha rivelato che le tre aziende hanno limitato la capacità dei rivenditori terzi indipendenti con cui collaborano di stabilire i propri prezzi di vendita al dettaglio online e offline per i prodotti disegnati e venduti da Gucci, Chloé e Loewe con i rispettivi marchi.
Le multe, ridotte in tutti e tre i casi grazie alla collaborazione delle aziende con la Commissione, ammontavano complessivamente a oltre 157 milioni di euro, di cui 119,7 milioni di euro per Gucci
, 19,7 milioni di euro per Chloé e 19,7 milioni di euro per Loewe.
L'indagine della Commissione ha rivelato che queste tre aziende di moda hanno adottato una pratica denominata "Resale Price Mantaining" (RPM)
. In particolare, le tre aziende di moda hanno interferito con le strategie commerciali dei loro rivenditori imponendo loro restrizioni, come l'obbligo di non discostarsi da: (i) prezzi di vendita al dettaglio raccomandati; (ii) sconti massimi; e (iii) periodi specifici di vendita. In alcuni casi, e almeno temporaneamente, hanno anche vietato ai rivenditori di offrire sconti. Gucci, Chloé e Loewe si sono impegnate affinché i loro rivenditori applicassero gli stessi prezzi e le stesse condizioni di vendita che applicavano nei loro canali di vendita diretta.
Per garantire il rispetto delle loro politiche di prezzo, le tre aziende di moda hanno monitorato i prezzi dei rivenditori e hanno contattato i rivenditori che non rispettavano le regole
. In generale, i rivenditori hanno aderito alle politiche di prezzo delle aziende, fin dall'inizio o dopo essere stati invitati a farlo.
Inoltre, Gucci ha imposto restrizioni alle vendite online per una specifica linea
di prodotti, chiedendo ai suoi rivenditori di interrompere la vendita online. I rivenditori Gucci hanno rispettato queste istruzioni.
"Oggi abbiamo multato tre case di moda europee per aver interferito con i prezzi dei loro rivenditori indipendenti, violando le norme UE sulla concorrenza - ha detto Teresa Ribera, Vicepresidente Esecutiva
per una Transizione Pulita, Giusta e Competitiva - In Europa, tutti i consumatori, qualunque cosa acquistino e ovunque lo acquistino, online o offline, meritano i benefici di una vera concorrenza sui prezzi. Questa decisione invia un forte segnale all'industria della moda e non solo: non tollereremo questo tipo di pratiche in Europa e la concorrenza leale e la tutela dei consumatori valgono per tutti, allo stesso modo".