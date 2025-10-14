Milano 12:52
UE multa Gucci, Chloé e Loewe con 157 milioni di euro per pratiche anticoncorrenziali
(Teleborsa) - La Commissione europea ha multato le aziende di moda Gucci, Chloé e Loewe per aver fissato i prezzi di rivendita, in violazione delle norme UE sulla concorrenza. L'indagine della Commissione ha rivelato che le tre aziende hanno limitato la capacità dei rivenditori terzi indipendenti con cui collaborano di stabilire i propri prezzi di vendita al dettaglio online e offline per i prodotti disegnati e venduti da Gucci, Chloé e Loewe con i rispettivi marchi.

Le multe, ridotte in tutti e tre i casi grazie alla collaborazione delle aziende con la Commissione, ammontavano complessivamente a oltre 157 milioni di euro, di cui 119,7 milioni di euro per Gucci, 19,7 milioni di euro per Chloé e 19,7 milioni di euro per Loewe.

L'indagine della Commissione ha rivelato che queste tre aziende di moda hanno adottato una pratica denominata "Resale Price Mantaining" (RPM). In particolare, le tre aziende di moda hanno interferito con le strategie commerciali dei loro rivenditori imponendo loro restrizioni, come l'obbligo di non discostarsi da: (i) prezzi di vendita al dettaglio raccomandati; (ii) sconti massimi; e (iii) periodi specifici di vendita. In alcuni casi, e almeno temporaneamente, hanno anche vietato ai rivenditori di offrire sconti. Gucci, Chloé e Loewe si sono impegnate affinché i loro rivenditori applicassero gli stessi prezzi e le stesse condizioni di vendita che applicavano nei loro canali di vendita diretta.

Per garantire il rispetto delle loro politiche di prezzo, le tre aziende di moda hanno monitorato i prezzi dei rivenditori e hanno contattato i rivenditori che non rispettavano le regole. In generale, i rivenditori hanno aderito alle politiche di prezzo delle aziende, fin dall'inizio o dopo essere stati invitati a farlo.

Inoltre, Gucci ha imposto restrizioni alle vendite online per una specifica linea di prodotti, chiedendo ai suoi rivenditori di interrompere la vendita online. I rivenditori Gucci hanno rispettato queste istruzioni.

"Oggi abbiamo multato tre case di moda europee per aver interferito con i prezzi dei loro rivenditori indipendenti, violando le norme UE sulla concorrenza - ha detto Teresa Ribera, Vicepresidente Esecutiva per una Transizione Pulita, Giusta e Competitiva - In Europa, tutti i consumatori, qualunque cosa acquistino e ovunque lo acquistino, online o offline, meritano i benefici di una vera concorrenza sui prezzi. Questa decisione invia un forte segnale all'industria della moda e non solo: non tollereremo questo tipo di pratiche in Europa e la concorrenza leale e la tutela dei consumatori valgono per tutti, allo stesso modo".
