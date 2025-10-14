(Teleborsa) - Da domani, mercoledì 15 ottobre, sarà possibile, incentivo che punta a spingere la diffusione delleMa quali benefici concreti potrebbe avere questa misura sulla qualità dell’aria?Secondo illa mobilità sostenibile è fondamentale per centrarePer raggiungere il target previsto dal PNIEC, servirebbe vendere 1 milione di auto elettriche all’anno, arrivando a un totale di circa 6,6 milioni di unità tra BEV e PHEV (Battery Electric Vehicle e Plug-in Hybrid Electric Vehicle) entro la fine del decennio. In termini di emissioni, uno studio dell’European Bureau di FIA, realizzato da Ricardo Group, evidenzia comeSulla base di questi dati,, società del Gruppo Unoenergy specializzata in infrastrutture per la mobilità elettrica, ha stimatosottolineando come l’adozione di queste vetture possa rappresentare un"Sel’anno considerando una percorrenza media di 10mila km - commenta–. La mobilità elettrica in Italia ha ancora molta strada da fare, considerando che servirebbero appunto 1 milione di vetture elettriche l’anno da qui al 2030 per raggiungere gli sfidanti obiettivi del PNIEC, ma può contribuire in modo importante alla riduzione di CO2 di cui il settore trasporti in Italia è responsabile per il 28% del totale delle emissioni.presso privati e aziende, insieme alla diffusione dell’infrastruttura di ricarica che, nonostante abbia ancora margini di miglioramento per quanto in aumento, costituisce un elemento basilare e abilitante su cui far leva per il futuro e impostare mirate politiche di incentivazione. Altro fattore rilevante per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente è che la ricarica elettrica delle vetture provenga da fonti di energia rinnovabile e in questo contesto l’integrazione con il solare fotovoltaico può fare la propria parte".Secondo le stimele vetture elettriche BEV circolanti a fine 2024 erano a(complessivamente l’1,4% del totale e lo 0,7% di quota rispettivamente); in base ai dati del Politecnico di Milano nel 2024 ledi cui più della metà BEV, mentre nei primi mesi del 2025 si è registrata un’inversione di tendenza con una crescita del 63%.Tuttavia, come parco circolante mentre la media europea si assesta intorno ai 25 veicoli ogni 1.000 abitanti,Lato infrastrutture, invece, si stimano 66.000 punti di ricarica ad accesso pubblico (+ 34% rispetto ai 49mila all’anno precedente) e circa 560.000 colonnine private (+12% rispetto al 2023).Secondo lasubito dopo l’impatto ambientale positivo come principale motivazione per l’acquisto, viene indicata ladella ricarica domestica.Da segnalare poi che. Infine, i dati del Politecnico evidenziano che il TCO (Total Cost of Ownership) delle autovetture elettriche è oggi allineato a quello dei veicoli tradizionali a benzina o diesel.Secondo lgrazie a un impianto fotovoltaico da circa 20mq è, più della percorrenza media annua di una vettura privata quindi, coniugando diversi vantaggi da una fonte di ricarica a energia rinnovabile, come la solare, e considerando che con 1 kWh di ricarica si percorrono da 5 a 7 km.grazie a soluzioni per aziende e privati per l’auto produzione e gestione dell’energia elettrica, a partire dai sistemi fotovoltaici, fino alle colonnine di ricarica per veicoli integrate con infrastrutture intelligenti controllabili da remoto.