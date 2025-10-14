Unoenergy Driwe: 1 milione di tonnellate di CO2 in meno con 1 milione di auto elettriche

(Teleborsa) - Da domani, mercoledì 15 ottobre, sarà possibile fare domanda per il Bonus Auto Elettriche 2025
, incentivo che punta a spingere la diffusione delle vetture a zero emissioni.
Ma quali benefici concreti potrebbe avere questa misura sulla qualità dell’aria?
Secondo il Report Smart Mobility 2025 del Politecnico di Milano,
la mobilità sostenibile è fondamentale per centrare l’obiettivo di ridurre del 55% le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri entro il 2030.
Per raggiungere il target previsto dal PNIEC, servirebbe vendere 1 milione di auto elettriche all’anno, arrivando a un totale di circa 6,6 milioni di unità tra BEV e PHEV (Battery Electric Vehicle e Plug-in Hybrid Electric Vehicle) entro la fine del decennio. In termini di emissioni, uno studio dell’European Bureau di FIA, realizzato da Ricardo Group, evidenzia come i veicoli elettrici generino in media 100 grammi di CO2 per km nel loro ciclo di vita, contro i 267 grammi delle auto a benzina e i 232 del diesel.
Sulla base di questi dati, UnoenergyDriwe
, società del Gruppo Unoenergy specializzata in infrastrutture per la mobilità elettrica, ha stimato l’impatto ambientale positivo di una maggiore diffusione di auto green,
sottolineando come l’adozione di queste vetture possa rappresentare un contributo concreto alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell’aria nelle città.
"Se circolassero 1 milione di auto elettriche anziché benzina o diesel si eviterebbero da 1 milione e 670mila a 1 milione e 320mila tonnellate di CO2
l’anno considerando una percorrenza media di 10mila km - commenta Luca Secco, Amministratore Delegato di Unoenergy Driwe
–. La mobilità elettrica in Italia ha ancora molta strada da fare, considerando che servirebbero appunto 1 milione di vetture elettriche l’anno da qui al 2030 per raggiungere gli sfidanti obiettivi del PNIEC, ma può contribuire in modo importante alla riduzione di CO2 di cui il settore trasporti in Italia è responsabile per il 28% del totale delle emissioni. Positivi sia i nuovi sostegni per l’acquisto di veicoli elettrici che la crescita di sensibilità sul tema
presso privati e aziende, insieme alla diffusione dell’infrastruttura di ricarica che, nonostante abbia ancora margini di miglioramento per quanto in aumento, costituisce un elemento basilare e abilitante su cui far leva per il futuro e impostare mirate politiche di incentivazione. Altro fattore rilevante per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente è che la ricarica elettrica delle vetture provenga da fonti di energia rinnovabile e in questo contesto l’integrazione con il solare fotovoltaico può fare la propria parte".Mobilità elettrica in Italia
Secondo le stime UNRAE
le vetture elettriche BEV circolanti a fine 2024 erano a 280.000 auto e le Plug-in 288.000
(complessivamente l’1,4% del totale e lo 0,7% di quota rispettivamente); in base ai dati del Politecnico di Milano nel 2024 le immatricolazioni di nuove unità elettriche sono state 119mila (in calo del 13,3%)
di cui più della metà BEV, mentre nei primi mesi del 2025 si è registrata un’inversione di tendenza con una crescita del 63%.
Tuttavia, come parco circolante mentre la media europea si assesta intorno ai 25 veicoli ogni 1.000 abitanti, l’Italia è a 10 auto elettriche ogni mille abitanti.
Lato infrastrutture, invece, si stimano 66.000 punti di ricarica ad accesso pubblico (+ 34% rispetto ai 49mila all’anno precedente) e circa 560.000 colonnine private (+12% rispetto al 2023).Vantaggi dell'elettrico
Secondo la Survey EV Driver del Politecnico di Milano in collaborazione con BVA Doxa
subito dopo l’impatto ambientale positivo come principale motivazione per l’acquisto, viene indicata la possibilità di utilizzare l’energia autoprodotta e la convenienza economica
della ricarica domestica.
Da segnalare poi che oltre il 70% dei rispondenti effettua più della metà delle ricariche a casa e il 37% afferma di ricaricare esclusivamente a casa
. Infine, i dati del Politecnico evidenziano che il TCO (Total Cost of Ownership) delle autovetture elettriche è oggi allineato a quello dei veicoli tradizionali a benzina o diesel.UNOENERGY DRIWE – Kilometri elettrici di sole
Secondo l’expertise Unoenergy Driwe
grazie a un impianto fotovoltaico da circa 20mq è possibile ricaricare veicoli elettrici e percorrere oltre 15.000 chilometri "puliti" all’anno
, più della percorrenza media annua di una vettura privata quindi, coniugando diversi vantaggi da una fonte di ricarica a energia rinnovabile, come la solare, e considerando che con 1 kWh di ricarica si percorrono da 5 a 7 km.Driwe ha finora erogato più di 19.390.000 Km "di sole" evitando 920.387 Kg di CO2
grazie a soluzioni per aziende e privati per l’auto produzione e gestione dell’energia elettrica, a partire dai sistemi fotovoltaici, fino alle colonnine di ricarica per veicoli integrate con infrastrutture intelligenti controllabili da remoto. Annovera, inoltre, 2.500 ChargingPoints in 243 città.