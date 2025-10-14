WIIT, buyback per 100.250 euro

WIIT

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di averdal 6 al 10 ottobre 2025, complessivamente, al prezzo medio unitario di 20,0500 euro per azione, per unpari aDall’inizio del programma il Player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali, ha acquistato 26.323 azioni ordinarie (pari allo 0,09% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 429.428,50 euro, e in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 2.054.416 azioni proprie, pari a circa il 7,33% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, in discesa, che si attesta a 18,2 euro, con un calo del 7,89%.