WIIT, buyback per 100.250 euro

(Teleborsa) - WIIT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato dal 6 al 10 ottobre 2025, complessivamente 5.000 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 20,0500 euro per azione, per un controvalore pari a 100.250,00 euro.

Dall’inizio del programma il Player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali, ha acquistato 26.323 azioni ordinarie (pari allo 0,09% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 429.428,50 euro, e in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 2.054.416 azioni proprie, pari a circa il 7,33% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, in discesa WIIT, che si attesta a 18,2 euro, con un calo del 7,89%.


