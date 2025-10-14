Zurich Bank annuncia ingresso di Enrico Vaccari nella Rete

(Teleborsa) - Zurich Bank
annuncia l’ingresso di Enrico Vaccari
come Head of Institutional Client Development, figura chiave nella Rete
per sostenere lo sviluppo e la presenza della Banca nel mondo istituzionale.“L’ingresso di Enrico
rappresenta un importante passo avanti
nel rafforzamento delle nostre competenze e della nostra presenza
nel mondo istituzionale”
– ha commentato Federico Gerardini,
Direttore Commerciale di Zurich Bank – “La sua esperienza sul campo e l’approccio
orientato ai risultati saranno elementi chiave per generare valore per la Banca, creare nuove opportunità per la clientela e consolidare ulteriormente la nostra posizione nel Wealth Management”.Enrico Vaccar
i, Head of Institutional Client Development di Zurich Bank, ha aggiunto “Sono lieto di affrontare questa nuova sfida
in Zurich Bank, una realtà in forte crescita, che ha alle spalle un Gruppo solido e che può contare su una piattaforma di servizi e prodotti dedicati a privati e aziende che la posizionano al centro del mondo Private e Wealth in Italia. Metterò a disposizione le esperienze costruite con le controparti professionali per consolidare le relazioni esistenti e sviluppare nuove opportunità di crescita”.