Abbott restringe guidance su utile dopo terzo trimestre in crescita

(Teleborsa) - Abbott
, multinazionale statunitense di dispositivi medici e assistenza sanitaria, ha chiuso il terzo trimestre
2025 con un fatturato
aumentato del 6,9% (del 5,5% su base organica o del 7,5% escludendo le vendite relative ai test COVID-19) a 11,4 miliardi di dollari. Il fatturato relativo ai test COVID-19
è stato di 69 milioni di dollari nel trimestre, rispetto ai 265 milioni di dollari del terzo trimestre dell'anno precedente.
L'utile per azione del terzo trimestre è stato pari a 0,94 dollari e l'utile per azione rettificato
di 1,30 dollari (+7,4%).
Il fatturato da inizio anno
è aumentato del 6,1% su base reported, del 6,4% su base organica o del 7,7% escludendo le vendite relative ai test COVID-19.
Abbott conferma la guidance
di crescita organica delle vendite per l'intero anno 2025, precedentemente fornita, compresa tra il 7,5% e l'8,0%, escludendo le vendite relative ai test COVID-19, o tra il 6,0% e il 7,0%, includendo le vendite relative ai test COVID-19. Abbott conferma inoltre il valore medio dell'intervallo di previsione dell'utile per azione rettificato per l'intero anno 2025, precedentemente fornito, e lo restringe a 5,12-5,18 dollari, il che riflette una crescita a due cifre al valore medio.
"I nostri risultati del terzo trimestre dimostrano la nostra capacità di fornire performance costanti e di alta qualità - ha dichiarato il CEO Robert Ford
- La nostra pipeline di prodotti differenziata continua a sostenere le nostre performance e posiziona Abbott per offrire un valore duraturo a lungo termine ai nostri azionisti".