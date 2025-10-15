Abbott restringe guidance su utile dopo terzo trimestre in crescita

Abbott

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense di dispositivi medici e assistenza sanitaria, ha chiuso il2025 con unaumentato del 6,9% (del 5,5% su base organica o del 7,5% escludendo le vendite relative ai test COVID-19) a 11,4 miliardi di dollari. Il fatturato relativo aiè stato di 69 milioni di dollari nel trimestre, rispetto ai 265 milioni di dollari del terzo trimestre dell'anno precedente.L'utile per azione del terzo trimestre è stato pari a 0,94 dollari e l'di 1,30 dollari (+7,4%).Il fatturatoè aumentato del 6,1% su base reported, del 6,4% su base organica o del 7,7% escludendo le vendite relative ai test COVID-19.Abbott conferma ladi crescita organica delle vendite per l'intero anno 2025, precedentemente fornita, compresa tra il 7,5% e l'8,0%, escludendo le vendite relative ai test COVID-19, o tra il 6,0% e il 7,0%, includendo le vendite relative ai test COVID-19. Abbott conferma inoltre il valore medio dell'intervallo di previsione dell'utile per azione rettificato per l'intero anno 2025, precedentemente fornito, e lo restringe a 5,12-5,18 dollari, il che riflette una crescita a due cifre al valore medio."I nostri risultati del terzo trimestre dimostrano la nostra capacità di fornire performance costanti e di alta qualità - ha dichiarato il- La nostra pipeline di prodotti differenziata continua a sostenere le nostre performance e posiziona Abbott per offrire un valore duraturo a lungo termine ai nostri azionisti".