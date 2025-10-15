Allcore, Banca Finnat incrementa target price e conferma Buy

Allcore

(Teleborsa) - Banca Finnat ha confermato la) e incrementato il(a 2,58 euro per azione dai precedenti 2,49 euro) sul titolo(già Soluzione Tasse), società attiva nella consulenza aziendale alle PMI e quotata su Euronext Growth Milan.Gli analisti evidenziano che, nel corso del primo semestre del 2025, Yuxme - divisione Tech del Gruppo - ha consolidato la stabilità delle sue piattaforme per la gestione contabile di PMI e professionisti. Questo risultato è stato ottenuto grazie a un'accelerazione significativa nello sviluppo di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Di fatto Allcore staper gestire più autonomamente i processi amministrativi e contabili aziendali.Alla luce dei risultati al 30.06.2025 e tenuto conto delle operazioni di deconsolidamento delle società Re Business e RSM, ritengono. Stimano ora una crescita media annua del valore della produzione pari al 10,17% (dalla precedente stima pari al 10,7%) da 50,8 milioni di euro attesi nel 2025 (51,6 milioni le precedenti stime) a 67,5 milioni nel 2028. Il margine operativo lordo (Ebitda) dovrebbe poter raggiungere 9,4 milioni di euro a fine periodo previsionale (9,6 milioni le precedenti stime) da 5,7 milioni attesi a fine 2025 (7,1 milioni precedentemente stimati). Il risultato operativo netto (Ebit) dovrebbe portarsi da 3,3 milioni di euro attesi a consuntivo 2025 (4,9 milioni le precedenti stime) a 7,1 milioni a fine periodo previsionale. Il risultato netto lo stimano attestarsi a 1,3 milioni di euro a fine 2025 e a 4,1 milioni a fine 2028.