Apertura positiva per Wall Street, sale fiducia su nuovi tagli dei tassi della Fed

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,45%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 6.689 punti.

In rialzo il Nasdaq 100 (+0,72%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,69%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori utilities (+1,40%), informatica (+0,96%) e energia (+0,72%).

Wall Street fiduciosa dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell che hanno rafforzato le aspettative per un ulteriore taglio dei tassi di interesse nelle ultime due riunioni del 2025. Powell durante un discorso alla National Association for Business Economics ha infatti dichiarato che le prospettive per l'occupazione e l'inflazione "non sembrano essere cambiate molto" dalla riunione della Fed di settembre, segnalando che l'economia Usa potrebbe essere su una traiettoria più solida di quanto alcuni si aspettassero. Il presidente della Fed ha però messo in guardia su un mercato del lavoro notevolmente più debole.

Tiene ancora banco la sfida commerciale tra Usa e Cina dopo che Trump ha proposto di interrompere i legami commerciali con la Cina nel settore dell'olio da cucina, accusando Pechino di "non acquistare deliberatamente" soia dagli Stati Uniti e descrivendo la mossa come un "atto economicamente ostile". La Cina ha invece preso di mira le unità del costruttore navale sudcoreano Hanwha Ocean collegate agli Stati Uniti, sanzionando cinque sussidiarie in quella che gli osservatori considerano una ritorsione contro un'indagine statunitense sul predominio della Cina nel settore della costruzione navale.

Prosegue intanto la stagione delle trimestrali con il settore bancario Usa che si dimostra ancora in grande salute. Bank of America ha alzato il limite inferiore delle sue previsioni sui redditi da interessi e ha superato le stime di Wall Street sugli utili grazie ad un terzo trimestre eccezionale. Anche Morgan Stanley ha registrato un ottima performance negli ultimi mesi con utili e fatturato in crescita ben oltre le attese.
Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, JP Morgan (+2,56%), Nike (+2,05%), IBM (+1,82%) e Nvidia (+1,54%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Travelers Company, che ottiene -2,05%.

Sostanzialmente debole United Health, che registra una flessione dello 0,98%.

Si muove sotto la parità Salesforce, evidenziando un decremento dello 0,85%.

Contrazione moderata per Merck, che soffre un calo dello 0,59%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Constellation Energy (+4,59%), ASML Holding (+3,98%), Lam Research (+3,67%) e KLA-Tencor (+3,65%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Roper Technologies, che continua la seduta con -1,31%.

Sottotono Astrazeneca che mostra una limatura dell'1,28%.

Deludente Datadog, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Adobe Systems, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%.
