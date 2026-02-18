Avvio in timido rialzo per Wall Street in attesa delle minute Fed

(Teleborsa) - Wall Street mostra un timido guadagno
in apertura di seduta in attesa della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Fed
.
Sulle prime rilevazioni il Dow Jones
che sta mettendo a segno un +0,21%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500
, che arriva a 6.858 punti. Sulla parità il Nasdaq 100
(+0,13%); in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,23%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia
(+1,29%), finanziario
(+0,58%) e beni di consumo secondari
(+0,56%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti utilities
(-0,54%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,41%).
In forte rialzo invece il prezzo del petrolio
, con guadagni superiori al 3%, dopo che il vicepresidente JD Vance ha dichiarato che l'Iran non ha rispettato le condizioni poste dagli Stati Uniti nei negoziati sul nucleare e che il presidente Donald Trump si riserva il diritto di ricorrere alla forza militare.
Sul fronte macroeconomico, continua a crescere la produzione industriale
: a gennaio, secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, si è registrata una variazione positiva dello 0,7% su base mensile, oltre il +0,2% del mese precedente (rivista dal +0,4%) e superiore al +0,4% del consensus. Su base annua si registra una salita dello 2,3% a gennaio, dopo il +2,0% del mese precedente. Sempre a gennaio, la produzione manifatturiera è aumentata dello 0,6% su mese e si confronta con la variazione nulla rivista di dicembre, a fronte di un aumento dello 0,4% atteso dagli analisti.
Cresce intanto l'attesa per la pubblicazione, in calendario venerdì, dei dati sul PIL del quarto trimestre 2025
, degli indici PMI preliminari di febbraio
, sulla fiducia consumatori di febbraio e reddito e spesa personali di novembre