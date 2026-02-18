Avvio in timido rialzo per Wall Street in attesa delle minute Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

beni di consumo secondari

utilities

beni di consumo per l'ufficio

(Teleborsa) -in apertura di seduta inSulle prime rilevazioni ilche sta mettendo a segno un +0,21%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 6.858 punti. Sulla parità il(+0,13%); in frazionale progresso l'(+0,23%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,29%),(+0,58%) e(+0,56%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,54%) e(-0,41%).In, con guadagni superiori al 3%, dopo che il vicepresidente JD Vance ha dichiarato che l'Iran non ha rispettato le condizioni poste dagli Stati Uniti nei negoziati sul nucleare e che il presidente Donald Trump si riserva il diritto di ricorrere alla forza militare.Sul fronte macroeconomico,: a gennaio, secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, si è registrata una variazione positiva dello 0,7% su base mensile, oltre il +0,2% del mese precedente (rivista dal +0,4%) e superiore al +0,4% del consensus. Su base annua si registra una salita dello 2,3% a gennaio, dopo il +2,0% del mese precedente. Sempre a gennaio, la produzione manifatturiera è aumentata dello 0,6% su mese e si confronta con la variazione nulla rivista di dicembre, a fronte di un aumento dello 0,4% atteso dagli analisti.Cresce intanto l'attesa per la pubblicazione, in calendario venerdì, dei dati sul, degli, sulla fiducia consumatori di febbraio e reddito e spesa personali di novembre