Milano 15:56
46.370 +1,33%
Nasdaq 15:56
24.846 +0,58%
Dow Jones 15:56
49.761 +0,46%
Londra 15:56
10.700 +1,36%
Francoforte 15:56
25.231 +0,93%

Avvio in timido rialzo per Wall Street in attesa delle minute Fed

Balza il petrolio su tensioni Usa-Iran

(Teleborsa) - Wall Street mostra un timido guadagno in apertura di seduta in attesa della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Fed.

Sulle prime rilevazioni il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,21%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500, che arriva a 6.858 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,13%); in frazionale progresso l'S&P 100 (+0,23%).

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+1,29%), finanziario (+0,58%) e beni di consumo secondari (+0,56%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti utilities (-0,54%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,41%).

In forte rialzo invece il prezzo del petrolio, con guadagni superiori al 3%, dopo che il vicepresidente JD Vance ha dichiarato che l'Iran non ha rispettato le condizioni poste dagli Stati Uniti nei negoziati sul nucleare e che il presidente Donald Trump si riserva il diritto di ricorrere alla forza militare.

Sul fronte macroeconomico, continua a crescere la produzione industriale: a gennaio, secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, si è registrata una variazione positiva dello 0,7% su base mensile, oltre il +0,2% del mese precedente (rivista dal +0,4%) e superiore al +0,4% del consensus. Su base annua si registra una salita dello 2,3% a gennaio, dopo il +2,0% del mese precedente. Sempre a gennaio, la produzione manifatturiera è aumentata dello 0,6% su mese e si confronta con la variazione nulla rivista di dicembre, a fronte di un aumento dello 0,4% atteso dagli analisti.

Cresce intanto l'attesa per la pubblicazione, in calendario venerdì, dei dati sul PIL del quarto trimestre 2025, degli indici PMI preliminari di febbraio, sulla fiducia consumatori di febbraio e reddito e spesa personali di novembre
