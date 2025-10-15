Ardian e Finint Infrastrutture acquisiscono Milione S.p.A., holding del gruppo Save e dell’aeroporto di Venezia

(Teleborsa) -, società attiva a livello mondiale negli investimenti in private markets, e, creata sull’expertise distintiva nell’asset management di Finanziaria Internazionale Holding per dare impulso allo sviluppo del settore infrastrutturale del Paese, hanno annunciato che è stato firmato oggi l’accordo per l’di, società controllanteche opera principalmente nella gestione di aeroporti, tra cui l’aeroporto Marco Polo di Venezia, uno dei tre aeroporti intercontinentali italiani, scalo di rilevanza strategica a livello nazionale e internazionale.Ilsegue l’accordo di negoziazione in esclusiva siglato da Ardian e Finint Infrastrutture con gli attuali azionisti di Milione S.p.A. lo scorso maggio, e la conseguenteattività di due diligence.Finint Infrastrutture insieme ae Ardian hanno trovato l’accordo per l’acquisto paritetico di circa il, confermando contestualmente l’attualealla guida della società. Il closing dell’operazione è previsto tra la fine 2025 e l’inizio 2026. L’operazione prevede l’uscita degli attuali azionisti, i fondi gestiti da DWS Infrastrutture e Infravia Capital Partners, mentre il socio Sviluppo 87, controllato da Finanziaria Internazionale Holding, rimane azionista di Milione S.p.A...Ilcomprende gli aeroporti di Venezia, Verona, Treviso, Brescia e una partecipazione in Charleroi in Belgio. Nel corso del 2024 complessivamente gli aeroporti hanno registrato circa 29 milioni di passeggeri, così suddivisi: oltre 18,3 milioni di passeggeri sono transitati per i tre aeroporti veneti del Gruppo con una crescita del 3,1% rispetto all’anno precedente; Charleroi ha totalizzato nello stesso anno 10,5 milioni di passeggeri, in crescita del 12%. Il primo semestre del 2025 ha registrato, per gli aeroporti veneti, un ulteriore aumento del 5,2% con Venezia nel suo ruolo centrale di terzo scalo intercontinentale in Italia; Charleroi è cresciuto del 7%."Questa operazione rappresenta per noi la continuità di un progetto infrastrutturale che, con visione, abbiamo costituito e perseguiamo da venticinque anni e che ha portato con successo alla creazione del Polo aeroportuale del Nord Est, oltre alla partecipazione nell’aeroporto di Charleroi – ha dichiarato Enrico Marchi, fondatore di Finanziaria Internazionale Holding e presidente del gruppo Save –. Nel contempo, la condivisione di ulteriori obiettivi di crescita con un player di elevato standing internazionale come Ardian ci pone nella prospettiva di sviluppo e rinnovata attenzione ai territori dove operiamo e alle comunità sociali ed economiche che su essi insistono. Sono convinto che questa operazione gestita con Finint Infrastrutture Sgr, che si propone come nuovo player nello scenario nazionale ed europeo per gli investimenti in infrastrutture, si inserisca nel più ampio quadro strategico di un settore che richiama la necessità di poter contare su solidi operatori d’investimento".