Bouygues, Iliad e Orange rispondono dopo il no di Altice: "Restiamo convinti del valore dell’offerta"

(Teleborsa) - Dopo il rifiuto da parte di Altice France
dell’offerta congiunta da 17 miliardi di euro
per l’acquisizione di gran parte delle attività dell’operatore SFR
, i tre proponenti – Bouygues Telecom
, Free-Iliad Group
e Orange
– hanno ribadito la validità del loro progetto industriale e la volontà di proseguire il dialogo
.
In una nota congiunta, le società hanno affermato di "restare convinte della rilevanza della loro offerta e del valore del progetto", sottolineando che la proposta mira a preservare un ecosistema competitivo
a beneficio dei consumatori
e a sostenere gli investimenti
nelle infrastrutture di telecomunicazione nazionali. I tre operatori hanno inoltre confermato l’intenzione di mantenere l’offerta e di intraprendere un dialogo costruttivo
con Altice e i suoi azionisti per valutare possibili sviluppi futuri dell’iniziativa.
Nella serata di martedì 14 ottobre, i tre operatori delle telecomunicazioni avevano fatto sapere di aver presentato una proposta non vincolante
da 17 miliardi di euro per rilevare la maggior parte delle attività francesi di Altice, in un’operazione che valorizza il gruppo oltre 21 miliardi di euro. L’obiettivo era quello ridurre da quattro a tre gli operatori infrastrutturati
sul mercato francese, migliorando efficienza e sostenibilità economica in un contesto caratterizzato da investimenti elevati e margini sotto pressione.
Il gruppo Altice, controllato dal miliardario Patrick Drahi
, aveva comunicato ai dipendenti di aver "immediatamente respinto" la proposta, confermando di aver ricevuto un’offerta indicativa la sera del 14 ottobre. L’amministratore delegato Arthur Dreyfuss
ha spiegato che la decisione è stata presa subito dopo la presentazione.