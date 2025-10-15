Bouygues, Iliad e Orange rispondono dopo il no di Altice: "Restiamo convinti del valore dell’offerta"

Bouygues Telecom

(Teleborsa) - Dopo il rifiuto da parte didell’offerta congiunta daper l’acquisizione di gran parte delle attività dell’operatore, i tre proponenti –– hanno ribadito la validità del loro progetto industriale e la volontà di proseguire ilIn una nota congiunta, le società hanno affermato di "restare convinte della rilevanza della loro offerta e del valore del progetto", sottolineando che la proposta mira a preservare una beneficio deie a sostenere glinelle infrastrutture di telecomunicazione nazionali. I tre operatori hanno inoltre confermato l’intenzione di mantenere l’offerta e di intraprendere uncon Altice e i suoi azionisti per valutare possibili sviluppi futuri dell’iniziativa.Nella serata di martedì 14 ottobre, i tre operatori delle telecomunicazioni avevano fatto sapere di aver presentato unada 17 miliardi di euro per rilevare la maggior parte delle attività francesi di Altice, in un’operazione che valorizza il gruppo oltre 21 miliardi di euro. L’obiettivo era quello ridurre da quattro a tre glisul mercato francese, migliorando efficienza e sostenibilità economica in un contesto caratterizzato da investimenti elevati e margini sotto pressione.Il gruppo Altice, controllato dal miliardario, aveva comunicato ai dipendenti di aver "immediatamente respinto" la proposta, confermando di aver ricevuto un’offerta indicativa la sera del 14 ottobre. L’amministratore delegatoha spiegato che la decisione è stata presa subito dopo la presentazione.