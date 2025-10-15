Casta Diva, Banca Finnat incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Banca Finnat ha incrementato il target price
a 3,21 euro
per azione (da 2,60 euro) e confermato la raccomandazione
"Buy
" sul titolo Casta Diva Group
(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo.
Alla luce dei risultati semestrali 2025 e confermata la strategia di crescita, nonché il consolidamento del business del Gruppo, gli analisti hanno confermato l'outlook già formulato
per il quadriennio 2025-2028; stimano dunque un valore della produzione in crescita ad un tasso medio annuo pari al 5,9%, un cagr sull'Ebitda pari al 17,9% ed un Risultato netto di Gruppo in grado di passare da 946 migliaia di euro del consuntivo 2024 a 5,8 milioni di euro a fine periodo previsionale.