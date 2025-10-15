EEMS, cooptato un amministratore indipendente

(Teleborsa) - Il Cda di EEMS, società italiana che opera nei servizi per l'energia e la telefonia, è stato convocato martedì per deliberare, tra l’altro, in merito alla Relazione finanziaria 2024 e alla Relazione del Consiglio di amministrazione.L’ordine del giorno includeva, inoltre, ledi un Consigliere indipendente e la nomina perdi un Consigliere indipendente.Il Consiglio di amministrazione ha nominato per cooptazione, in sostituzione dell'amministratore Francesco La Fauci, dimessosi in data 8 ottobre, Marco Gnecchi, che ha accettato la carica e ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti d’indipendenza.Il Consiglio di amministrazione ha nominato, inoltre, Gnecchi componente del Comitato per il controllo sulla gestione con la carica di Presidente.Dell’amministratore cooptato si proporrà la conferma alla prima assemblea utile.Dopo aver avviato la trattazione degli ulteriori punti all’ordine del giorno, il Cda ha deciso di sospendere la seduta aggiornando il proseguimento della riunione di mercoledì.