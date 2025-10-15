Milano 16:44
Empire State Index USA in ottobre

USA, Empire State Index in ottobre pari a 10,7 punti, in aumento rispetto al precedente -8,7 punti (la previsione era -1,8 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
