Exor, Equita abbassa il target price dopo la debole performance di Ferrari

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-7%) ilsu, holding quotata su Euronext Amsterdam e controllata dalla famiglia Agnelli, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.Gli analisti hanno aggiornato la valutazione per(l'asset più importante del portafoglio che rappresenta poco meno del 40% del NAV), causata dall'aggiustamento al ribasso delle ottimistiche attese del consensus per tener conto dei nuovi target al 2030 comunicati al CMD del 9 ottobre (comunque con EPS in crescita almeno mid-single digit nel quinquennio)."Riteniamo che l'(ai prezzi degli asset quotati di ieri 51%), nuove iniziative di diversificazione (considerando che la flessibilità finanziaria supera 4 miliardi di euro dopo l'incasso di 3 miliardi di euro per la cessione di una partecipazione in Ferrari e 1,4 miliardi di euro con l'uscita da) e nuovi piani di buy-back che riteniamo altamente probabili dopo i due da 1 miliardo di euro ognuno finalizzati negli ultimi due anni", si legge nella ricerca.