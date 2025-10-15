Exor, Equita abbassa il target price dopo la debole performance di Ferrari

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 110 euro
per azione (-7%) il target price
su Exor
, holding quotata su Euronext Amsterdam e controllata dalla famiglia Agnelli, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
Gli analisti hanno aggiornato la valutazione per tener conto della recente debole performance del titolo Ferrari
(l'asset più importante del portafoglio che rappresenta poco meno del 40% del NAV), causata dall'aggiustamento al ribasso delle ottimistiche attese del consensus per tener conto dei nuovi target al 2030 comunicati al CMD del 9 ottobre (comunque con EPS in crescita almeno mid-single digit nel quinquennio).
"Riteniamo che l'elevato sconto sul NAV
(ai prezzi degli asset quotati di ieri 51%) possa ridursi con una maggiore rotazione del portafoglio
, nuove iniziative di diversificazione (considerando che la flessibilità finanziaria supera 4 miliardi di euro dopo l'incasso di 3 miliardi di euro per la cessione di una partecipazione in Ferrari e 1,4 miliardi di euro con l'uscita da Iveco
) e nuovi piani di buy-back che riteniamo altamente probabili dopo i due da 1 miliardo di euro ognuno finalizzati negli ultimi due anni", si legge nella ricerca.(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)