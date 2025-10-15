Macquarie vende Aligned Data Centers per 40 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, per conto di due dei suoi fondi infrastrutturali privati gestiti e dei suoi partner co-investitori, ha concordato la vendita dia un consorzio di investitori composto daL’operazione implica unrendendolaAligned, con sede a Dallas, Texas, è un fornitore leader di soluzioni per data center innovative, sostenibili e flessibili, a supporto di clienti hyperscale e aziendali in Nord e Sud America. La chiusura della transazione è prevista per la prima metà del 2026, soggetta alle approvazioni normative e alle consuete condizioni di CLOSING.Macquarie Asset Management, tramite Macquarie Infrastructure Partners IV (MIP IV), ha effettuato i, e successivamente, tramite Macquarie Infrastructure Partners V (MIP V), ha acquisito una partecipazione aggiuntiva nel luglio 2020. Sotto la gestione di Macquarie Asset Management, la Società è passata da due strutture operative a Dallas e Phoenix, con una capacità critica di 85 MW, a diventare una piattaforma leader di data center hyperscale con oltre 5 GW di capacità operativa e pianificata (inclusi gli asset in fase di sviluppo), distribuita su 50 data center negli Stati Uniti, Messico, Brasile, Cile e Colombia.Aligned ha inoltre ottenutoper una piattaforma di data center.