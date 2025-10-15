Milano 17:35
41.907 -0,40%
Nasdaq 18:01
24.774 +0,79%
Dow Jones 18:01
46.370 +0,21%
Londra 17:35
9.425 -0,30%
Francoforte 17:35
24.181 -0,23%

Macquarie vende Aligned Data Centers per 40 miliardi di dollari

Si tratta della più grande transazione mai realizzata nel settore

Economia
Macquarie vende Aligned Data Centers per 40 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Macquarie Asset Management, per conto di due dei suoi fondi infrastrutturali privati gestiti e dei suoi partner co-investitori, ha concordato la vendita di Aligned Data Centers a un consorzio di investitori composto da AI Infrastructure Partnership (AIP), MGX e Global Infrastructure Partners di BlackRock.

L’operazione implica un valore d’impresa di circa 40 miliardi di dollari statunitensi, rendendola la più grande transazione mai realizzata a livello mondiale nel settore dei data center. Aligned, con sede a Dallas, Texas, è un fornitore leader di soluzioni per data center innovative, sostenibili e flessibili, a supporto di clienti hyperscale e aziendali in Nord e Sud America. La chiusura della transazione è prevista per la prima metà del 2026, soggetta alle approvazioni normative e alle consuete condizioni di CLOSING.

Macquarie Asset Management, tramite Macquarie Infrastructure Partners IV (MIP IV), ha effettuato il suo primo investimento in Aligned nell’aprile 2018, e successivamente, tramite Macquarie Infrastructure Partners V (MIP V), ha acquisito una partecipazione aggiuntiva nel luglio 2020. Sotto la gestione di Macquarie Asset Management, la Società è passata da due strutture operative a Dallas e Phoenix, con una capacità critica di 85 MW, a diventare una piattaforma leader di data center hyperscale con oltre 5 GW di capacità operativa e pianificata (inclusi gli asset in fase di sviluppo), distribuita su 50 data center negli Stati Uniti, Messico, Brasile, Cile e Colombia.

Aligned ha inoltre ottenuto la prima cartolarizzazione "green" mai realizzata per un data center e il primo finanziamento legato alla sostenibilità per una piattaforma di data center.

Condividi
```