Mediobanca, Fitch rivede il rating in seguito al perfezionamento dell’offerta di MPS

(Teleborsa) - Mediobanca
informa che, in seguito al perfezionamento dell’Offerta, l’agenzia di rating Fitch
ha allineato il rating
di lungo termine e il “viability rating” di Mediobanca a quello della capogruppo Banca Monte dei Paschi
.
Mediobanca ritiene che l’attuale rating non rifletta la propria creditworthiness
e che in particolare, il profilo creditizio sia invariato
rispetto al periodo precedente il lancio dell’Offerta di Banca Monte dei Paschi.
Nel dettaglio i rating principali assegnati da Fitch: Outlook: Stable (da Rating Watch Negative); LT IDR: “BBB-” da “BBB”; Senior preferred LT: “BBB-” da “BBB”; Long term deposits: “BBB” da “BBB+”; Viability: “bbb-” da “bbb”; Shareholder support: “bb” (nuovo).