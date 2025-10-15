Milano 11:52
Mediobanca, Fitch rivede il rating in seguito al perfezionamento dell’offerta di MPS
(Teleborsa) - Mediobanca informa che, in seguito al perfezionamento dell’Offerta, l’agenzia di rating Fitch ha allineato il rating di lungo termine e il “viability rating” di Mediobanca a quello della capogruppo Banca Monte dei Paschi.

Mediobanca ritiene che l’attuale rating non rifletta la propria creditworthiness e che in particolare, il profilo creditizio sia invariato rispetto al periodo precedente il lancio dell’Offerta di Banca Monte dei Paschi.

Nel dettaglio i rating principali assegnati da Fitch: Outlook: Stable (da Rating Watch Negative); LT IDR: “BBB-” da “BBB”; Senior preferred LT: “BBB-” da “BBB”; Long term deposits: “BBB” da “BBB+”; Viability: “bbb-” da “bbb”; Shareholder support: “bb” (nuovo).
