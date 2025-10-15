Milano 17:35
Metro 5 premiata al “Premio Industria Felix ESG" per l’eccellenza nella sostenibilità

Riconosciuta tra le imprese italiane più virtuose per solidità, innovazione e responsabilità

Economia
(Teleborsa) - Nella cornice dell’Aula Giulio Cesare, al Palazzo Senatorio in Campidoglio, Metro 5 ha ricevuto il Premio Industria Felix ESG – Prima edizione nazionale. Il premio, promosso da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved Rating Agency, Cerved e A.C. Industria Felix, è assegnato sulla base di un’inchiesta giornalistica e di rigorosi indicatori economico-finanziari, oltre che di performance in ambito ESG (Environmental, Social, Governance).

Metro 5 è stata selezionata tra le aziende che si distinguono per affidabilità, innovazione e responsabilità, confermando il proprio ruolo di protagonista della mobilità sostenibile in Italia.

Il premio valorizza l’impegno di Metro 5 in tre aree fondamentali:
Environmental (Ambientale): riduzione dell’impatto ambientale e promozione di politiche a favore della mobilità urbana sostenibile.
Social (Sociale): attenzione alle persone, inclusione, sicurezza sul lavoro e dialogo costante con la comunità.
Governance (Gestione aziendale): trasparenza, etica e solidità gestionale, nel rispetto delle migliori pratiche di corporate governance.

"Una governance solida, responsabile e attenta alle persone e all'ambiente non è solo un valore etico ma leva strategica che rafforza il nostro core business e l’offerta per i nostri clienti. Questo riconoscimento attesta il ruolo di Metro 5 come riferimento nel settore della mobilità sostenibile, capace di coniugare risultati e impatto positivo sul territorio", ha dichiarato Serafino Lo Piano Amministratore Delegato di Metro 5.

L’evento, giunto al suo 66esimo appuntamento e alla prima edizione interamente dedicata all’ESG, si conferma come una delle più autorevoli occasioni nazionali di confronto tra imprese, istituzioni, università, finanza e media sul tema della sostenibilità. Con questo importante riconoscimento, Metro 5 consolida la propria posizione di azienda solida, etica e realmente orientata al futuro, capace di coniugare innovazione responsabilità sociale e creazione di valore condiviso.
