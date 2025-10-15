Metro 5 premiata al “Premio Industria Felix ESG" per l’eccellenza nella sostenibilità

(Teleborsa) - Nella cornice dell’, al Palazzo Senatorio in Campidoglio,. Il premio, promosso dain collaborazione con, è assegnato sulla base di un’inchiesta giornalistica e di rigorosi indicatori economico-finanziari, oltre che di performance in ambito(Environmental, Social, Governance).Metro 5 è stata selezionata tra le aziende che si distinguono per, confermando il proprio ruolo diIl premio valorizza l’impegno di Metro 5 in tre aree fondamentali:: riduzione dell’impatto ambientale e promozione di politiche a favore della mobilità urbana sostenibile.: attenzione alle persone, inclusione, sicurezza sul lavoro e dialogo costante con la comunità.: trasparenza, etica e solidità gestionale, nel rispetto delle migliori pratiche di corporate governance."Una governance solida, responsabile e attenta alle persone e all'ambiente non è solo un valore etico maQuesto riconoscimento attesta il ruolo di Metro 5 come riferimento nel settore della", ha dichiaratoL’evento, giunto al suo 66esimo appuntamento e alla prima edizione interamente dedicata all’ESG, si conferma comedi confronto tra imprese, istituzioni, università, finanza e media sul tema della sostenibilità. Con questo importante riconoscimento,, capace di coniugare innovazione responsabilità sociale e creazione di valore condiviso.