Morgan Stanley, trimestrale ben sopra le attese con rimbalzo dell'Investment Banking

Morgan Stanley

(Teleborsa) -ha registrato undi 18,2 miliardi di dollari per il2025, rispetto ai 15,4 miliardi di dollari dell'anno precedente. L'di pertinenza è stato di 4,6 miliardi di dollari, pari a 2,80 dollari per azione, rispetto ai 3,2 miliardi di dollari, pari a 1,88 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente. Gli analisti si aspettavano in media, secondo dati LESG, un utile per azione di 2,10 dollari su ricavi per 16,7 miliardi di dollari."La nostra Integrated Firm ha registrato una livello globale - ha commentato il- L'esecuzione coerente della nostra strategia ha portato a ricavi record di 18,2 miliardi di dollari, un utile per azione di 2,80 dollari e un ROTCE del 23,5%. Wealth Management ha registrato un margine ante imposte del 30%, generando 81 miliardi di dollari di nuovi asset netti. I risultati di Institutional Securities sono stati trainati dalla nostra attività azionaria e da una ripresa dell'attività di Investment Banking. Il patrimonio totale dei clienti di Wealth and Investment Management ha raggiunto gli 8,9 trilioni di dollari. In tutta la nostra presenza globale, continuiamo a impegnarci a generare una crescita duratura per generare valore a lungo termine per i nostri azionisti".La divisioneha registrato ricavi netti di 8,5 miliardi di dollari, rispetto ai 6,8 miliardi di dollari di un anno fa. L'utile ante imposte è stato di 3,2 miliardi di dollari, rispetto agli 1,9 miliardi di dollari di un anno fa. In particolare, i ricavi netti dell'sono stati in aumento del 44%: i ricavi dasono aumentati rispetto all'anno precedente grazie all'aumento delle operazioni di M&A completate; i ricavi da sottoscrizione azionaria sono aumentati rispetto all'anno precedente grazie all'aumento delle IPO e delle offerte convertibili, poiché i clienti si sono attivamente impegnati in opportunità di raccolta di capitali in un contesto di mercato più positivo; i ricavi da sottoscrizione obbligazionaria sono aumentati rispetto all'anno precedente grazie all'aumento delle emissioni di prestiti non-investment grade e investment grade, riflettendo un contesto finanziario più favorevole.Sempre all'interno dell'Investment Banking, i ricavi nettisono stati in aumento del 35% (riflettono gli aumenti rispetto all'anno precedente in tutte le linee di business e le regioni, grazie alla solida attività dei clienti, con risultati record nel prime brokerage), mentre quelli delin aumento dell'8% (principalmente grazie al credito, grazie all'aumento dell'attività dei clienti e alla crescita dei prestiti, e alle materie prime, grazie all'aumento delle transazioni strutturate, parzialmente compensati da risultati inferiori nel settore dei cambi).La divisioneha registrato ricavi netti di 8,2 miliardi di dollari, rispetto ai 7,3 miliardi di dollari di un anno fa. L'utile ante imposte di 2,5 miliardi di dollari ha generato un margine ante imposte del 30,3%. La divisioneha registrato ricavi netti di 1,7 miliardi di dollari, rispetto agli 1,5 miliardi di dollari dell'anno precedente. L'utile ante imposte è stato di 364 milioni di dollari, rispetto ai 260 milioni di dollari dell'anno precedente.