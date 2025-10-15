Philip Morris Italia, Antitrust avvia istruttoria per possibile pratica commerciale scorretta

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () ha avviato un'nel promuovere prodotti utilizzando espressioni come "senza fumo", "un futuro senza fumo" e/o "prodotti senza fumo".Questeper i consumatori perché riferite a prodotti che, pur in assenza di combustione, non sono privi di possibili effetti nocivi per la salute, né sono meno nocivi di altri e possono creare dipendenze, si legge in una nota dell'Antitrust.Ieri i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svoltodella società Philip Morris Italia e della società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna.