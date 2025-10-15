Philip Morris Italia, Antitrust avvia istruttoria per possibile pratica commerciale scorretta

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM
) ha avviato un'istruttoria nei confronti di Philip Morris Italia per possibile pratica commerciale scorretta
nel promuovere prodotti utilizzando espressioni come "senza fumo", "un futuro senza fumo" e/o "prodotti senza fumo".
Queste espressioni potrebbero risultare poco chiare e omissive
per i consumatori perché riferite a prodotti che, pur in assenza di combustione, non sono privi di possibili effetti nocivi per la salute, né sono meno nocivi di altri e possono creare dipendenze, si legge in una nota dell'Antitrust.
Ieri i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi
della società Philip Morris Italia e della società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna.