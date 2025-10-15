Milano 9:24
Piaggio, si rafforza in Asia-Pacific con nuova consociata nelle Filippine

(Teleborsa) - Nonostante la situazione dei mercati globali non sia facile, il Gruppo Piaggio prosegue il proprio percorso di internazionalizzazione con la
presenza commerciale diretta nel mercato delle Filippine, Paese considerato rilevante.

La nuova consociata importerà e venderà nel Paese gli scooter del Gruppo (Vespa, Piaggio e Aprilia), le moto Aprilia e Moto Guzzi, i ricambi e accessori con un possibile interesse futuro anche per il mercato dei veicoli commerciali leggeri.

Le Filippine, sottolinea Piaggio, rappresentano il terzo mercato del Sud Est Asiatico dopo Indonesia e Vietnam, e il quinto a livello globale dopo India e Cina. Nel Paese vengono venduti circa 2,3 milioni di veicoli a 2 ruote ogni anno (la maggioranza dei quali si concentra ancora nella fascia a basso valore).

Il reddito pro capite filippino, evidenzia l'azienda di Pontedera, è migliorato del 40% negli ultimi 10 anni, con una crescente attenzione dei clienti ai segmenti distintivi premium.
