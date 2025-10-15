Piaggio, si rafforza in Asia-Pacific con nuova consociata nelle Filippine

(Teleborsa) - Nonostante la situazione dei mercati globali non sia facile, il Gruppo Piaggio
prosegue il proprio percorso di internazionalizzazione con lapresenza commerciale diretta nel mercato delle Filippine
, Paese considerato rilevante.
La nuova consociata importerà e venderà nel Paese gli scooter
del Gruppo (Vespa, Piaggio e Aprilia), le moto
Aprilia e Moto Guzzi, i ricambi e accessori
con un possibile interesse futuro anche per il mercato dei veicoli commerciali leggeri.
Le Filippine, sottolinea Piaggio, rappresentano il terzo mercato del Sud Est Asiatico
dopo Indonesia e Vietnam, e il quinto a livello globale
dopo India e Cina. Nel Paese vengono venduti circa 2,3 milioni di veicoli a 2 ruote
ogni anno (la maggioranza dei quali si concentra ancora nella fascia a basso valore).
Il reddito pro capite filippino, evidenzia l'azienda di Pontedera, è migliorato del 40% negli ultimi 10 anni
, con una crescente attenzione dei clienti ai segmenti distintivi premium
.