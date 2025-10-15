Piaggio, si rafforza in Asia-Pacific con nuova consociata nelle Filippine

Gruppo Piaggio

(Teleborsa) - Nonostante la situazione dei mercati globali non sia facile, ilprosegue il proprio percorso di internazionalizzazione con la, Paese considerato rilevante.La nuova consociata importerà e venderà nel Paese glidel Gruppo (Vespa, Piaggio e Aprilia), leAprilia e Moto Guzzi, icon un possibile interesse futuro anche per il mercato dei veicoli commerciali leggeri.Le Filippine, sottolinea Piaggio, rappresentano ildopo Indonesia e Vietnam, e ildopo India e Cina. Nel Paese vengonoogni anno (la maggioranza dei quali si concentra ancora nella fascia a basso valore).Il reddito pro capite filippino, evidenzia l'azienda di Pontedera, è, con una crescente attenzione dei clienti ai