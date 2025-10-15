Milano 9:24
Rakuten, rumors: valuta un'IPO negli USA per l'unità di carte di credito

Finanza, IPO
(Teleborsa) - Rakuten, colosso giapponese dell'e-commerce e della finanza, sta valutando un'offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti per la sua attività di carte di credito. Lo scrive Reuters, citando due fonti a conoscenza della situazione.

Le considerazioni sono nelle fasi iniziali, con altre possibili opzioni tra cui la vendita di quote a un acquirente strategico. Un fattore scatenante per la valutazione di un'IPO negli Stati Uniti di Rakuten Card è stato il piano della rivale SoftBank di quotare negli Stati Uniti l'operatore di app di pagamento PayPay, viene spiegato.

Lo scorso anno, Mizuho Financial Group ha acquisito una partecipazione del 15% in Rakuten Card per 165 miliardi di yen (1,1 miliardi di dollari), valutando l'azienda a oltre 1 trilione di yen, ovvero 7 miliardi di dollari.
