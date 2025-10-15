Rakuten, rumors: valuta un'IPO negli USA per l'unità di carte di credito

(Teleborsa) - Rakuten
, colosso giapponese dell'e-commerce e della finanza, sta valutando un'offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti per la sua attività di carte di credito
. Lo scrive Reuters, citando due fonti a conoscenza della situazione.
Le considerazioni sono nelle fasi iniziali, con altre possibili opzioni tra cui la vendita di quote a un acquirente strategico. Un fattore scatenante per la valutazione di un'IPO negli Stati Uniti di Rakuten Card è stato il piano della rivale SoftBank di quotare negli Stati Uniti l'operatore di app di pagamento PayPay
, viene spiegato.
Lo scorso anno, Mizuho Financial Group ha acquisito una partecipazione
del 15% in Rakuten Card per 165 miliardi di yen (1,1 miliardi di dollari), valutando l'azienda a oltre 1 trilione di yen, ovvero 7 miliardi di dollari.