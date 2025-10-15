SG Company, fatturato consolidato e portafoglio ordini a 44,4 milioni euro nei nove mesi 2025

SG Company

(Teleborsa) - Ildel Gruppoal 30 settembre 2025 sono complessivamente paririspetto al medesimo dato comunicato il trimestre precedente (al 30 giugno 2025) pari a 41,1 milioni, e del 28,3% rispetto al valore dell’intero fatturato consolidato di tutto l’esercizio 2024, pari a 34,6 milioni.In dettaglio, il fatturato consolidato si attesta a 38,7 milioni, il portafoglio ordini contrattualizzati (hard backlog) cifra in 764 mila euro, e il portafoglio ordini in gestione (soft backlog) ammonta a 4,9 milioni.Ildei KPI al 30 settembre 2025 comprende: SG Company SB, SG Advisory, Sinergie, Louder, FMA, Concreta Promotion, Geotag, Klein Russo, Mission to Heart, Knobs, K2 Capital e Winning (il perimetro considerato per la rendicontazione del suddetto KPI al 30.06.2025 era il medesimo, al netto delle società K2 Capital e Winning). Inoltre, mentre il dato relativo al fatturato consolidato fa riferimento a tutte le sopracitate società del Gruppo, quelli relativi al portafoglio ordini fanno rispettivamente riferimento, per gli ordini confermati (hard backlog) alla sola società Sinergie e, per gli ordini in gestione (soft backlog), a tutte le altre società.