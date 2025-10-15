Stabile la Borsa di New York

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 46.329 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 6.669 punti.
Guadagni frazionali per il Nasdaq 100
(+0,69%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,45%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti telecomunicazioni
(+0,93%), utilities
(+0,84%) e informatica
(+0,76%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni industriali
, che riporta una flessione di -0,52%. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, JP Morgan
(+2,44%), IBM
(+1,88%), Wal-Mart
(+1,73%) e Cisco Systems
(+1,54%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Travelers Company
, che ottiene -2,77%.
Si concentrano le vendite su Honeywell International
, che soffre un calo dell'1,87%.
Tentenna Merck
, con un modesto ribasso dello 0,94%.
Giornata fiacca per Salesforce
, che segna un calo dello 0,72%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Advanced Micro Devices
(+7,94%), KLA-Tencor
(+5,80%), Lam Research
(+3,60%) e Marvell Technology
(+3,25%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Axon Enterprise
, che prosegue le contrattazioni a -6,06%.
Vendite su Atlassian
, che registra un ribasso del 3,45%.
Seduta negativa per Booking Holdings
, che mostra una perdita del 2,33%.
Sotto pressione Honeywell International
, che accusa un calo dell'1,87%.