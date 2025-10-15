Milano 17:35
41.907 -0,40%
Nasdaq 19:33
24.591 +0,05%
Dow Jones 19:33
46.162 -0,23%
Londra 17:35
9.425 -0,30%
Francoforte 17:35
24.181 -0,23%

Stabile la Borsa di New York

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 46.329 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 6.669 punti.

Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,69%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'S&P 100 (+0,45%).

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti telecomunicazioni (+0,93%), utilities (+0,84%) e informatica (+0,76%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni industriali, che riporta una flessione di -0,52%.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, JP Morgan (+2,44%), IBM (+1,88%), Wal-Mart (+1,73%) e Cisco Systems (+1,54%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Travelers Company, che ottiene -2,77%.

Si concentrano le vendite su Honeywell International, che soffre un calo dell'1,87%.

Tentenna Merck, con un modesto ribasso dello 0,94%.

Giornata fiacca per Salesforce, che segna un calo dello 0,72%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Advanced Micro Devices (+7,94%), KLA-Tencor (+5,80%), Lam Research (+3,60%) e Marvell Technology (+3,25%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Axon Enterprise, che prosegue le contrattazioni a -6,06%.

Vendite su Atlassian, che registra un ribasso del 3,45%.

Seduta negativa per Booking Holdings, che mostra una perdita del 2,33%.

Sotto pressione Honeywell International, che accusa un calo dell'1,87%.
