Stellantis, 13 miliardi di dollari di investimenti per sostenere la crescita negli Stati Uniti

Stellantis

(Teleborsa) -ha annunciato l’intenzione diper far crescere le proprie operazioni in un mercato fondamentale come quello deglie aumentare gli impianti produttivi nazionali.L’investimento è il più significativo nei 100 anni di storia dell’Azienda negli Stati Uniti e sosterrà l’introduzione diin tutta la gamma prodotto nei segmenti principali. Sosterrà inoltre la produzione dele la creazione dinegli stabilimenti in Illinois, Ohio, Michigan e Indiana.Il nuovo investimento amplierà ulteriormente la già significativa presenza di Stellantis negli Stati Uniti,. I nuovi lanci di prodotto si aggiungeranno a una programmazione regolare e già pianificata fino al 2029 di 19 modelli aggiornati in tutti gli stabilimenti statunitensi e di gruppi propulsori rinnovati.“Questo investimento negli Stati Uniti – il più grande e individuale mai realizzato nella storia di Stellantis – stimolerà la nostra crescita,rafforzerà i nostri impianti produttivi e porterà più posti di lavoro americani negli Stati che consideriamo la nostra casa”, ha dichiarato, CEO di Stellantis e COO per il Nord America. "Mentre ci prepariamo ai prossimi 100 anni, poniamo il cliente al centro dellanostra strategia, ampliando la nostra gamma e offrendo loro la libertà di scegliere i prodotti che desiderano e amano.”“Accelerare la crescita negli Stati Uniti è stata una priorità assoluta fin dal mio primo giorno. Il successo in America non è solo un bene perStellantis negli Stati Uniti, ma ci rende più forti ovunque”, ha aggiunto Filosa.Nel dettaglio, inStellantis prevede di investire più diper riaprire il Belvidere Assembly Plant e ampliare la produzione di Jeep Cherokee e Jeep Compass per il mercato statunitense. Con l’inizio della produzione previsto per il 2027, queste azioni dovrebbero creare circa 3.300 nuovi posti di lavoro.In, con un investimento di circa, la produzione di un nuovissimo pick-up di medie dimensioni, precedentemente destinato allo stabilimento di Belvidere, sarà trasferita al Toledo Assembly Complex, dove si unirà a Jeep Wrangler e a Jeep Gladiator. Iltrasferimento della produzione potrebbe creare più di 900 posti di lavoro. L’inizio è previsto per il 2028.In, Stellantis sta progettando lo sviluppo di un nuovo SUV di grandi dimensioni, disponibile in versione elettrica a autonomia estesa e con motore a combustione interna, che sarà prodotto nel Warren Truck Assembly Plant a partire dal 2028. L’Azienda investirà circaper riconvertire lo stabilimento. È previsto che il nuovo programma creerà oltre 900 posti di lavoro nello stabilimento dove ora vengono prodotti i modelli Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer.L’Azienda prevede inoltre di investireper preparare il Detroit Assembly Complex - Jefferson alla produzione della Dodge Durango di prossima generazione, ribadendo l’impegno assunto a gennaio. L’inizio della produzione è previsto per il 2029.Infine, in, l’azienda conferma l’annuncio di gennaio relativo a ulteriori investimenti in diversi suoi stabilimenti a Kokomo per avviare, a partire dal 2026, la produzione del nuovo motore a quattro cilindri, ovvero il GMET4 EVO. L’Azienda prevede di investire più die di creare oltre 100 posti di lavoro per garantire che gli Stati Uniti siano la sede di produzione di questo powertrain strategico.