Trade Republic amplia l'offerta nel reddito fisso con iBonds e obbligazioni corporate USA

Trade Republic amplia l'offerta nel reddito fisso con iBonds e obbligazioni corporate USA
(Teleborsa) - Trade Republic, piattaforma tedesca per il risparmio e l'investimento, allarga la propria offerta nel reddito fisso per continuare l'evoluzione verso una piattaforma di gestione patrimoniale. Con l'introduzione di nuovi prodotti a reddito fisso, la banca lancia la seconda di tre nuove classi di attivi, appena un mese dopo il debutto di Private Markets.

È ora disponibile sulla piattaforma un'ampia selezione di ETF obbligazionari con scadenza definita, i cosiddetti cosiddetti "iBonds", che possono essere scelti in base alla durata e al potenziale rendimento. In media, spiega la società, i rendimenti sono superiori di 1–3 punti percentuali rispetto ai tradizionali conti correnti remunerati. Gli interessi vengono distribuiti trimestralmente e accreditati direttamente sul saldo in contanti.

Inoltre, Trade Republic offre ora ai clienti l'accesso a obbligazioni governative e societarie statunitensi. I clienti possono così beneficiare del più alto livello dei tassi d'interesse negli Stati Uniti, pur dovendo tenere conto del rischio di cambio. Sula piattaforma erano già disponibili obbligazioni sovrane e corporate del Vecchio Continente.

"Per costruire ricchezza nel lungo periodo è essenziale combinare diverse classi di attivi. È così che investono i professionisti, e ora lo rendiamo possibile, passo dopo passo, per tutti - afferma il co-fondatore Christian Hecker - La forte domanda per i nostri prodotti a reddito fisso mostra che molte persone cercano un modo semplice e sicuro per iniziare a investire. Con questa nuova offerta, forniamo esattamente questo: rendimenti stabili con un basso livello di rischio".

La nuova offerta si basa sul modello di trasferimento del tasso di deposito BCE, introdotto da Trade Republic nel gennaio 2023. Da allora, la banca ha già distribuito ai propri clienti un totale di 2,5 miliardi di euro in interessi.
