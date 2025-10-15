Trade Republic amplia l'offerta nel reddito fisso con iBonds e obbligazioni corporate USA

(Teleborsa) - Trade Republic
, piattaforma tedesca per il risparmio e l'investimento, allarga la propria offerta nel reddito fisso per continuare l'evoluzione verso una piattaforma di gestione patrimoniale
. Con l'introduzione di nuovi prodotti a reddito fisso, la banca lancia la seconda di tre nuove classi di attivi, appena un mese dopo il debutto di Private Markets
.
È ora disponibile sulla piattaforma un'ampia selezione di ETF obbligazionari con scadenza definita
, i cosiddetti cosiddetti "iBonds", che possono essere scelti in base alla durata e al potenziale rendimento. In media, spiega la società, i rendimenti sono superiori di 1–3 punti percentuali rispetto ai tradizionali conti correnti remunerati. Gli interessi vengono distribuiti trimestralmente e accreditati direttamente sul saldo in contanti.
Inoltre, Trade Republic offre ora ai clienti l'accesso a obbligazioni governative e societarie statunitensi
. I clienti possono così beneficiare del più alto livello dei tassi d'interesse negli Stati Uniti, pur dovendo tenere conto del rischio di cambio. Sula piattaforma erano già disponibili obbligazioni sovrane e corporate del Vecchio Continente.
"Per costruire ricchezza nel lungo periodo è essenziale combinare diverse classi di attivi. È così che investono i professionisti, e ora lo rendiamo possibile, passo dopo passo, per tutti - afferma il co-fondatore Christian Hecker
- La forte domanda per i nostri prodotti a reddito fisso mostra che molte persone cercano un modo semplice e sicuro per iniziare a investire. Con questa nuova offerta, forniamo esattamente questo: rendimenti stabili con un basso livello di rischio".
La nuova offerta si basa sul modello di trasferimento del tasso di deposito BCE
, introdotto da Trade Republic nel gennaio 2023. Da allora, la banca ha già distribuito ai propri clienti un totale di 2,5 miliardi di euro in interessi.