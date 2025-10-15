Milano 15:49
Ubaldi Costruzioni pubblica guidance 2025: Ebitda compreso tra 8,3 e 9,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Ubaldi Costruzioni, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle costruzioni e infrastrutture, ha previsto per il 2025 un Valore della Produzione compreso tra 45 milioni e 47 milioni di euro e un EBITDA compreso tra 8,3 milioni e 9,3 milioni.

"La guidance per l’esercizio 2025 – si legge in una nota – si inserisce in un contesto di crescita sostenuta dal backlog robusto e da una pipeline commerciale in espansione, che, grazie all’attuazione delle strategie industriali e finanziarie del Gruppo, hanno contribuito a consolidare la visibilità sui risultati futuri e a definire obiettivi di medio periodo coerenti e sostenibili".

"I risultati attesi per il 2025 confermano la solidità del nostro modello industriale e la capacità di tradurre la crescita del backlog in valore sostenibile. Il percorso intrapreso ci ha permesso di rafforzare la marginalità, migliorare l’efficienza dei processi e selezionare interventi con profili reddituali più elevati. Continueremo a investire con l’obiettivo di mantenere una redditività ai vertici del settore", ha commentato Massimo Ubaldi, Amministratore Delegato di Ubaldi Costruzioni.
