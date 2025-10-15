UE valuta di introdurre l'obbligo di trasferimento tecnologico alle aziende cinesi

(Teleborsa) -che vogliono operare in UEalle aziende europecon l'obiettivo didell'industria del Continente. E' quanto riferisce Bloomberg, secondo cui le nuove misure punterebbero anche ad obbligare le aziende cinesi ad utilizzare una certa quantità dia e di imporre come condizione che la loro attivitàai prodotti europei.Queste misure si applicherebbero alle imprese che operano nel settoreed all'industria manifatturiera, ad esempioLe nuove norme, che includono anche l'opzione difra aziende europee e cinesi, sarebbero attese per il mese di novembre e, pur applicandosi tecnicamente a tutte le aziende extra europee, puntano in realtà a impedire che la potenza manifatturiera cinese prevalga sull'industria europea. Le norme saranno contenute in una, che punterà a dare impulso alle industrie europee di prossima generazione.Con questo piano, l'UE sta cercando di imitare la Cina, che da tempo impone rigidi parametri alle aziende straniere che desiderano entrare nel suo mercato. In passato, la Cina ha investito massicciamente in Europa e in altre parti del mondo attraverso la sua iniziativa Belt and Road, assorbendo conoscenze tecniche preziose."Accogliamo con favore gli investimenti esteri a condizione che siano investimenti nell'economia reale", ha affermato il ??Commissario europeo al Commercio, riferendosi ad investimenti che creano posti di lavoro, aggiungono valore all'economia o attuino un trasferimento tecnologico, proprio "come hanno fatto le aziende europee quando hanno investito in Cina".Qualunque opzione - spiega ancora Bloomberg - dovrà esser presaon Pechino e senza provocare una reazione negativa, in un momento in cui lea causa dei dazi e contro-dazi su acciaio e terre rare. Ma un intervento ora è quanto mai necessario a causa del predominio tecnologico cinese, delle sovvenzioni offerte da Pechino alle proprie aziende, che hanno travolto l'industria manifatturiera europea, e delle restrizioni sulle terre rare recentemente annunciate da Pechino.