UE valuta di introdurre l'obbligo di trasferimento tecnologico alle aziende cinesi

L'Unione Europea sta valutando di obbligare le aziende cinesi
che vogliono operare in UE a trasferire la loro tecnologia
alle aziende europee,
con l'obiettivo di accrescere la competitività
dell'industria del Continente. E' quanto riferisce Bloomberg, secondo cui le nuove misure punterebbero anche ad obbligare le aziende cinesi ad utilizzare una certa quantità di beni o manodopera europe
a e di imporre come condizione che la loro attività aggiunga valore
ai prodotti europei.
Queste misure si applicherebbero alle imprese che operano nel settore digitale
ed all'industria manifatturiera, ad esempio l'industria dell'auto e delle batterie
.
Le nuove norme, che includono anche l'opzione di rendere obbligatorie le joint venture
fra aziende europee e cinesi, sarebbero attese per il mese di novembre e, pur applicandosi tecnicamente a tutte le aziende extra europee, puntano in realtà a impedire che la potenza manifatturiera cinese prevalga sull'industria europea. Le norme saranno contenute in una proposta di legge denominata Industrial Accelerator Act
, che punterà a dare impulso alle industrie europee di prossima generazione.
Con questo piano, l'UE sta cercando di imitare la Cina, che da tempo impone rigidi parametri alle aziende straniere che desiderano entrare nel suo mercato. In passato, la Cina ha investito massicciamente in Europa e in altre parti del mondo attraverso la sua iniziativa Belt and Road, assorbendo conoscenze tecniche preziose.
"Accogliamo con favore gli investimenti esteri a condizione che siano investimenti nell'economia reale", ha affermato il ??Commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic
, riferendosi ad investimenti che creano posti di lavoro, aggiungono valore all'economia o attuino un trasferimento tecnologico, proprio "come hanno fatto le aziende europee quando hanno investito in Cina".
Qualunque opzione - spiega ancora Bloomberg - dovrà esser presa senza minare le relazioni commerciali c
on Pechino e senza provocare una reazione negativa, in un momento in cui le tensioni fra le due potenze sono già elevate
a causa dei dazi e contro-dazi su acciaio e terre rare. Ma un intervento ora è quanto mai necessario a causa del predominio tecnologico cinese, delle sovvenzioni offerte da Pechino alle proprie aziende, che hanno travolto l'industria manifatturiera europea, e delle restrizioni sulle terre rare recentemente annunciate da Pechino.